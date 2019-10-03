На сегодняшнем заседании правительства Армении были утверждены Антикоррупционная стратегия и план мероприятий по ее реализации. В рамках Антикоррупционной стратегии предусматривается создание раздельной модели антикоррупционного органа в виде Комиссии по предупреждению коррупции (КПК) и Антикоррупционного комитета (АКК). Об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

По словам министра, предусматривается, что в 2021 году будет создан единый орган с компетенцией по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений под названием Антикоррупционноый комитет. Проектом предусматривается, что ряд следственных управлений будут объединены, и в 2021 году будет три следственных органа: Специальная следственная служба, Следственный комитет и Антикоррупционный комитет, который станет основным специализированным органом для расследования преступлений коррупционного характера.

В ходе заседания премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался у министра юстиции, кто, согласно стратегии, будет заниматься вопросами, относящимися к судебной системе.

«Но Комиссия по предотвращению коррупции, по сути, будет тем органом, который будет заниматься этими вопросами, верно?» - спросил Пашинян.

«По большей части да, господин премьер-министр, но есть несколько эпизодов, в которых мы должны быть уверены, что именно Комиссия по предупреждению коррупции должна отвечать за это, например, по части депутатов. По части судей у нас уже есть конкретный проект, который касается увеличения полномочий по возбуждению дисциплинарного производства в отношении судей на основании имущественного положения, это зарезервировано за Комиссией по предупреждению коррупции, то есть возбуждающим и осуществляющим производство органом является исключительно КПК, окончательное решение принимает Высший судебный совет», - отметил Бадасян.

В этом контексте Никол Пашинян также отметил важную роль Службы национальной безопасности (СНБ), говорил о необходимости усиления структуры.

На эти мысли премьер-министра ответил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян: «Основные функции мы все знаем, это разведка, контрразведка и борьба с терроризмом, борьба с экономическими преступлениями значительно отклоняет ее в сторону, не нужно возлагать на нее эту сферу», - в частности, сказал бывший заместитель директора СНБ.