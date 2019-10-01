На второй этап программы, направленной на эффективность борьбы с коррупцией, будет выделено 3 млн евро

Сегодня в Ереване состоялась встреча Координационного комитета второго этапа программы «Партнерство во имя хорошего управления».

Эта программа реализуется при финансовой поддержке Евросоюза и Совета Европы.

Первая часть этой программы, направленная на улучшение судебной системы и эффективность борьбы с коррупцией, была проведена в 2015-2018 годах. В начале 2019 года стартовал второй трехлетний этап. На этом этапе правительство и гражданское общество Армении на реализацию программ получат в общей 3 млн евро. Эта сумма будет направлена на борьбу с коррупцией и профилактику, реформы судебной системы и системы правосудия, на доступность правосудия, особенно для пострадавших от дискриминации и риторики ненависти и женщин. Программа также является региональной и осуществляется в странах Восточного партнерства.

«Финансовое содействие будет предоставлено конкретным программам по содействию процессуальным реформам и борьбе с коррупцией, мы также будем работать в направлении борьбы с дискриминацией и облегчения доступа к правосудию, в частности, для подвергшихся насилию женщин. Эти финансовые средства будут предоставлены на реализацию различных программ: по развитию институциональных возможностей и возможностей правительства и гражданского общества для достижения успехов в сферах правосудия и борьбы с коррупцией», - сказала руководитель управления программ Совета Европы Пилар Моралес.

На вопрос, связаны ли эти программы Евросоюза и Совета Европы с теми изменениями, которые инициирует Армения, в частности, это касается подготовленного уже властями Армении проекта по ветированию судей, руководитель отдела по сотрудничеству делегации ЕС в Армении Гонсало Серано ответил: «Мы понимаем, что судебные и антикоррупционные реформы для системы правосудия будут серьезным экзаменом. Несколько дней назад мы имели возможность вместе с экспертами Венецианской комиссии, представителями Совета Европы и Европейской комиссии обсудить те уроки, которые извлекли в других странах, например, из процессов, имевших место в Албании или Украине. Мы поделились положительными примерами и не столь положительным опытом, чтобы Армения лучше представляла, какая модель лучше будет здесь работать. Мы надеемся, что на втором этапе программы «Партнерство во имя хорошего управления» мы будем иметь возможность обсудить то, как осуществлять судебные реформы и важные антикоррупционные программы».

«Реализация этих реформ очень важна для отношений Армения-Евросоюз, мы видим также, что это высший приоритет также для правительства Армении, мы согласны, что вся общественность Армении и также деловой сектор нуждаются в более доступном правосудии, и мы здесь вместе с Советом Европы для того, чтобы помочь реализоватьэти реформы наилучшим образом», - отметил Гонсало Серано.