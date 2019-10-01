В Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретился с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, прибывшим в Армению для участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

«Отношения между нашими странами были и по сей день продолжают оставаться хорошими, наша позиция заключается в том, что наши отношения с Ираном должны быть по возможности вне геополитических влияний, потому что мы непосредственные соседи и имеем общие интересы, и мы еще много веков и тысячелетий должны сотрудничать», - заявил премьер-министр Армении.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что это первый визит президента Ирана в Армению после политических изменений, произошедших в нашей стране, и в Армении придают большое значение отношениям с соседними и дружественными странами.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рохани, в свою очередь, сказал: «Мы придаем большое значение развитию и расширению отношений с Арменией во всех областях как с другом и соседом. Мы готовы продолжить работу с Вашим правительством с целью разработки и реализации новых программ, расширить объемы программы обмена газ – электроэнергия. В то же время, мы готовы к реализации в Армении программ по производству электроэнергии посредством газа, ветра и солнца. Мы заинтересованы в реализации региональных проектов в сфере энергетики и развитии инфраструктур».

По словам Хасана Рухани, Иран заинтересован в сотрудничестве с Арменией и в сфере транспортных инфраструктур, в том числе в вопросе вовлечения в различные дорожно-строительные программы в нашей стране.

Премьер-министр Пашинян приветствовал готовность иранской стороны расширить программу обмена газа на электроэнергию. Премьер-министр Армении и президент Ирана поручили ответственным лицам правительств обеих стран в кратчайшие сроки разработать и представить предложения по расширению сотрудничества в данной сфере.

Стороны коснулись также вопросов, касающихся сотрудничества в железнодорожной сфере, в сферах высоких технологий, таможни, науки и туризма.

Хасан Рухани подчеркнул, что после визита делегации правительства Армении, возглавляемой премьер-министром Пашиняном, объемы товарооборота между двумя странами значительно выросли, а совместные программы продолжают успешно реализовываться. Президент Ирана добавил, что они готовы обсудить также и процесс реализации программы строительства Мегринской ГЭС, расширить объемы двусторонних капиталовложений, товарооборота через зоны свободной торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам транзитных путей от Персидского залива к Черному морю. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что реализация этой программы исходит из стратегических интересов нашей страны, и Армения готова предпринять практические шаги для осуществления этой цели.

В ходе встречи стороны обсудили также и другие вопросы регионального значения, коснулись процесса урегулирования карабахской проблемы. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Ирана за взвешенную позицию по карабахскому вопросу. В свою очередь, Хасан Рухани подчеркнул важность урегулирования конфликта путем мирных переговоров, учитывая позиции и мнения всех конфликтующих сторон.