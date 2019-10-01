Президент Армении принял президента Ирана

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, прибывшего в Армению для участия в расширенном заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, приветствуя визит президента Ирана в Армению, Армен Саркисян сказал: «Наступают интересные времена, но мы пережили интересные времена вместе тысячи лет. И если люди во всем мире ищут примеры дружеских, братских отношений, история наших наций является хорошим примером. Как Президент Республики я готов внести свой небольшой вклад в это великое дело».

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь поблагодарил президента Саркисяна за теплый прием. «К счастью, между Арменией и Ираном на протяжении веков были очень близкие и теплые отношения. Я очень рад, что сегодня Армения председательствует на очень важном мероприятии, и я являюсь его гостем», - сказал он.

За встречей президентов последовала расширенная встреча с участием делегаций двух стран. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по армяно-иранской повестке дня и различным вопросам, связанным с отношениями двух стран.