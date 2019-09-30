Вопрос Амулсара рассматривается в Административном суде

19 жителей общин Джермук и Гндеваз обратились в Административный суд, потребовав обязать министра охраны природы Эрика Григоряна признать экспертное заключение по эксплуатации Амулсарского рудника потерявшим силу.

Жителей Джермука в суде представляет адвокат Назели Варданян. Она не разделяет мнение премьер-министра Пашиняна о том, что нет никаких правовых оснований для того, чтобы не эксплуатировать рудник.

«Есть правовые основания для того, чтобы не эксплуатировать рудник, потому что, во-первых, если компания в течение одного года после получения экспертного заключения не приступает к запланированной деятельности, а планируемая деятельность, согласно экспертному заключению, является добычей полезных ископаемых, то экспертное заключение автоматически теряет силу. Кроме того, есть и другие основания, по которым министр уже должен был признать его потерявшим силу. Это новые экологические факторы», - сказала Варданян.

Новые экологические обстоятельства представлены в основе искового заявления. По словам Назели Варданяна, в ходе инспекционных проверок были выявлены новые риски, связанные с эксплуатацией рудника, и затем было заключение «Элард» о том, что они не могут сделать каких-либо заключений, поскольку исследования являются неполными, и последнее - справка Министерства охраны среды правительству, в которой в 13 пунктах представлены проблемы, содержащиеся в Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), а в конце предлагается начать новые проверки.

Представитель министерства, начальник юридического управления Хачатур Хачатрян сегодня ничего более не сказал: «Наша позиция там представлена, и справка находится в публичном доступе, то есть, доступна общественности. Ничего, больше сказать не мог».

Административный суд принял иск джермукцев к рассмотрению год назад, а сегодня состоялось лишь третьей заседание, к тому же оно было отложено, поскольку сторона ответчика заявила, что еще не ознакомилась с дополненным вариантом искового заявления.

Жительница Гндеваза Техмине Енокян считает, что эти несколько заседаний в течение года показывают, что суд находится в состоянии ожидания. «Возможно, они думали, что проблема будет решена до сентября, и ответственность за принятие решения не ляжет на их плечи. Однако этого не произошло, и это административное дело, в пику представителям правительства, будет рассмотрено. И мы должны иметь решение, каким бы оно ни было», - сказала она.

«Живущие на территории эксплуатации Амулсарского рудника должны суметь повлиять на решения, - говорит Техмине Енокян, считая это судебное разбирательство очень хорошим прецедентом. - Это право подвергающейся влиянию общины - обжаловать любое решение, связанное с ней. И мы пользуемся этим правом, мы создаем в административном суде прецедент, когда граждане могут обратиться в суд с экологическими вопросами».

На короткое судебное заседание пришел также юрисконсульт компании «Лидиан Армения» Саяд Бадалян. Он подчеркнул, что для эксплуатации рудника не требуется ни новой экспертизы, ни проверок. «Ничего не нужно, кроме разблокирования дорог и восстановления нормальной деятельности компании», - сказал Бадалян.

Между тем, Техмине Енокян утверждает, что дорога, ведущая к руднику, разблокирована не будет. На трех постах жители Джермука, Кечута и Гндеваза дежурят днем и ночью, пытаясь решать финансовые проблемы посредством концертов- сборов средств.

«Продукты в магазине Гндеваза покупаются в основном в долг, и владелец магазина готов помогать. Когда у нас есть деньги, мы погашаем долги», - сказала Енокян.