Минобороны создает новое подразделение в составе Вооруженных сил

Министерство обороны Армении создает новое подразделение в составе Вооруженных сил. Кибербезопасность, машиностроение, роботостроение, искусственный интеллект - это те сферы, в которых будущие военнослужащие будут иметь возможность специализироваться в составе нового подразделения 1991.

«С одной стороны, это будет очень важное подразделение для Вооруженных сил, оно будет выполнять важные функции в сфере безопасности и информационных технологий, с другой стороны, посредством фондов могут также присоединиться другие крупные специализированные организации Армении, молодые люди получат возможность обучаться, это будет очень большая стратегическая платформа образования», - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Новое подразделение создается в рамках взаимодействия государства и частного сектора. Сегодня между Министерством обороны Армении, «Фондом науки и технологий Армении» (FAST) и фондом «Центр кибербезопасности «Hi-Tech» был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Программа будет сосредоточена на обучении молодых военнослужащих в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, машиностроения, что обеспечит им опыт и позволит им стать более образованными и более эффективными. В то же время, эта программа будет способствовать развитию науки не только в Вооруженных силах, но и в Армении в целом», - сказал директор «Фонда науки и технологий Армении» (FAST) Армен Оруджян.

Президент Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян скептически относится к данной программе. По его словам, одна из реализующих программу сторон - «Фонд науки и технологий Армении», который также известен как FAST, сделал много заявлений об инвестициях в Армении, но ни одно из них не осуществилось.

«Прошло уже четыре года с тех пор, как они должны были инвестировать то 500 млн, то 250 млн в науку Армении, но это равно нолю. Судя по тому, что они хотят сделать, и судя по участникам, я убежден, что это пустое начинание, как и все начинания фонда FAST в Армении, и оно носит гламурный характер», - сказал Варданян.

В «Фонде науки и технологий Армении» утверждения Карена Варданяна оценивать не хотят, а просто заверяют, что те инвестиции, о которых они заявляли, были реализованы в надлежащий срок.

Заместитель директора исследовательских инициатив «Фонда науки и технологий Армении» (FAST) Давид Саркисян отметил: «У FAST есть много программ, которые фонд уже реализовал. В этом году мы реализовали программу научно-исследовательских грантов, когда было предоставлено еще около 20 научных грантов, были сделаны инвестиции в армянские стартапы».

В Минобороны сообщают, что число участников программы в течение трех лет достигнет 300, за это время планируется реализовать несколько научно-исследовательских проектов, а через пять лет они ожидают получить готовый продукт.