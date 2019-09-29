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В Армению прибыл премьер-министр Сингапура Ли Сьен Лун

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28 сентября в Армению прибыл премьер-министр Сингапура Ли Сьен Лун.

В рамках визита Ли Сьен Лун проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Армении, а также 1 октября примет участие в заседании Высшего евразийского совета в расширенном составе.

В ходе заседания предусматривается подписание Соглашения о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

Напомним, в июле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Сингапур.

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