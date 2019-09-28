Армения ежегодно будет экономить $10,2 млн на евробондах – Пашинян

Накануне в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что его правительство рассчитывает ежегодно экономить $10,2 млн на евробондах.

Премьер рассказал, что в 2013 году правительство Армении осуществило эмиссию евробондов на сумму в $500 млн, причем их доходность составляла 6,25%.

«Облигации были выпущены со сроком погашения в 7 лет. Получилось так, что предполагалась выплата в 2020 году $500 млн. наличными, чтобы погасить эту сумму. Мы решили пойти другим путем и осуществить процедуру выкупа долга. Грубо говоря, мы решили привлечь новую сумму для погашения старого долга и покрыть эти $500 млн не из имеющихся сумм, а привлечь новые средства», - отметил Пашинян.

Как сообщил премьер, новые евробонды эмитированы по низким процентам – 4.20%. «То есть на 2% ниже, что является проявлением огромного доверия к экономике Армении», - подчеркнул Пашинян, добавив, что новый долг должен быть выплачен в 2029 году, а ежегодно будет экономиться $10,2 млн.

«Это означает, что оптимизм международного сообщества в отношении экономики Армении продолжает расти», - подчеркнул Никол Пашинян.