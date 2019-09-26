На восстановление рыбных запасов Севана было израсходовано 9 млрд драмов, но в озере почти нет форели – ГКС

В озере Севан практически нет форели, хотя на восстановление этого вида рыбы государство в 2013-18 годах выделило около 9 млрд драмов, утверждает Государственная контрольная служба (ГКС).

Более того, согласно изучению КГС, созданный в 2013 году «Фонд восстановления запасов севанской форели и развития рыбоводства», единственным участником которого является Республика Армения, допустил нарушения на сумму 3,3 млрд драмов.

Неэффективные расходы, покупки на миллионы драмов, при которых фонд товаров не получил, потеря рыбы и имущества на полмиллиарда драмов, незаконно выплаченные зарплаты и ряд других нарушений – так, согласно, ГКС, по сути, были растрачены 7 млн долларов.

Начальник управления контроля социальной сферы ГКС Давид Адян сообщил Радио Азатутюн некоторые подробности: согласно программе фонда, в озеро Севан должны были быть выпущены 4 миллиона мальков, была выпущена четверть от запланированного количества. Программа помимо восстановления форели, считающейся для озера Севан эндемическим видом, также предусматривала доходы. Доходы фонда в 2016 году должны были составить более 40 млрд драмов, однако было зафиксировано всего лишь 1,2 млрд драмов доходов.

«Значительное недовыполнение двух указанных выше показателей дает основания заключить, что программа полностью провалилась, и мы в наших рекомендациях четко отметили, что правительство должно разработать новую программу, поскольку она имеет жизненно важное значение для конкретных видов рыб», - пояснил представитель ГКС.

Несмотря на все это, ГКС не квалифицирует потерю средств как растрату или присвоение. Адян говорит, что это не их функция. По словам чиновника, во многих случаях преступление не наносит такого ущерба государству, какой наносят другие нарушения.

«Например, у нас есть неэффективные расходы более чем на миллиард драмов, были сделаны приобретения, выполнены строительные работы, но образовавшиеся активы никогда не использовались», - пояснил он.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по части уклонения от уплаты налогов.

Директор «Фонда восстановления запасов севанской форели и развития рыбоводства» Вардан Мамиконян согласен, что были многочисленные упущения. «В основном это цейтнотные, халатные упущения в работе», - сказал он.

Несмотря на большие денежные потери, директор фонда считает программу успешной, указывая на завод мальков, который, по словам Мамиконяна, является крупнейшим в регионе, однако признает, что выпущенные ими мальки с экологической точки зрения были неэффективными.

«По сути, не только браконьерство, реки высыхают, варварски вылавливаются мальки. Из-за всего этого, а также из-за загрязнения у нас есть серьезная проблема, мы не можем восстановить запасы форели», - сказал он.

Директор Научного центра зоологии и гидроэкологии Бардух Габриелян считает браконьерство препятствием для восстановления запасов рыбы. «Сегодня ни одна рыба не идет на нерест, поскольку в устьях рек нет контроля, когда рыба поднимается на нерест, и на реках нет соответствующих условий для нереста. И даже если нескольким рыбам удается подняться по реке, там люди сразу же их вылавливают», - сказал он.

Габриелян говорит, что законодательные регулирования по рыболовству неплохие, но они не работают, ловля рыбы значительно превышает допустимые объемы.

Запасы другого богатства Севана – раков, также не вселяют надежду. По словам специалиста, по причине их безжалостной ловли количество раков в данный момент незначительное.