Никол Прашинян: «Мы должны доказать, что демократическая трансформация в Армении необратима»

«Мы обладаем непреклонной решимостью продвигать демократию и реформы в нашей стране», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая накануне с речью на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Она основана на солидном мандате нашего народа, за который мы ответственны в деле осуществления реформ, обеспечения справедливости, улучшения экономических и социальных условий и развития нашей нации», - подчеркнул Пашинян.

«Это для меня вторая возможность представить мою страну в этом высшем органе в статусе премьер-министра РА. После моего последнего выступления на Генеральной ассамблее ООН в нашей стране произошли колоссальные изменения. В декабре прошлого года в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Впервые за последние 25 лет выборы в Армении не были оспорены какой-либо политической партией. Они получили наивысшую оценку международных наблюдателей, которые приветствовали выборы как свободные, справедливые и прозрачные. Это было важнейшее достижение ненасильственной бархатной революции 2018 года. В результате событий прошлого года международные СМИ назвали Армению надеждой мировой демократии. Принимая во внимание наши демократические достижения, The Economist провозгласил Армению страной года», - отметил премьер-министр Армении.

В то же время, по его словам, «в отношении демократических реформ внутри страны есть определенное сопротивление со стороны бывшей коррумпированной элиты, которая пытается препятствовать политике нулевой терпимости к коррупции, принятой новым правительством». «Они пытаются избежать правосудия, используя свои финансовые ресурсы и бросая вызов нашим демократическим достижениям и демократически избранному правительству Армении, которое не пошло на перераспределение имущества и собственности», - сказал Пашинян.

«Наши СМИ полностью свободны от контроля или вмешательства со стороны правительства. Тем не менее, некоторые из них подчиняются представителям прежнего правительства, придумывают ложные слухи и сеют в обществе недоверие к происхождению и целям бархатной революции. Несмотря на этот вызов, наша решимость стимулировать и защищать свободу СМИ незыблема», - подчеркнул глава правительства Армении.