Пашинян: «Я тоже не удовлетворен уровнем борьбы с коррупцией»

Прибывший из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в местной армянской церкви встретился с представителями армянской общины Нью-Йорка.

Главе правительства Армении задавали вопросы, касающиеся самых разных сфер, например, поинтересовались, почему в течение полутора лет очень небольшое число бывших чиновников-коррупционеров было наказано и мало денег было возвращено в госбюджет.

«Что касается того, потому деньги не возвращаются. Смотрите, к примеру, бывший министр охраны природы Арам Арутюнян, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, воспользовавшись своим депутатским статусом и тем, что Республиканская партия не проголосовала за его арест в первый раз, уехал из Армении. Мигран Погосян, в связи с которым опять-таки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях, сбежал из Армении и находится в розыске. Брат Сержа Саргсяна Левон Саргсян, которому предъявлено обвинение по делу «Север-Юг», также сбежал из Армении, находится в розыске. Манвел Григорян в тюрьме, Гагик Хачатрян в тюрьме, Роберт Кочарян в тюрьме», - заявил Пашинян.

«Но, с другой стороны, я не хочу скрывать, если я не ошибаюсь, четыре-пять месяцев назад с трибуны Национального собрания я сказал, что объемы борьбы с коррупцией меня не удовлетворяют, и в этом также причина того, что в правоохранительной системе были произведены очень существенные, коренные кадровые изменения. Да, я тоже не удовлетворен уровнем этой борьбы, но что я хочу сказать, и с самого сначала я также говорил: знаете, и в правоохранительной системе тоже есть эта тенденция прийти к соглашению с тем-то и с тем-то.…. И я говорю, что я с этим не согласился и не соглашусь», - подчеркнул премьер.

«Когда я говорю, что мы перевыполнили бюджет на 120 млн долларов, какие вопросы мы этим решили? Мы сегодня очень существенно, очень ощутимо повысили зарплаты офицерам и военнослужащим контрактной службы наших Вооруженных сил, […] и наши международные резервы сегодня находятся на самом высоком уровне в истории Третьей Республики, в нашей стране международные резервы никогда не были больше, чем сегодня. Речь идет о валюте, которую государство держит в своем резерве», - добавил Пашинян.

Премьер-министр Армении прибыл в Нью-Йорк для участия в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление Никола Пашиняна запланировано на сегодня, после 15:00 по нью-йоркскому времени и 23:00 по ереванскому времени. Он в списке выступлений на 16-ом месте и, по всей вероятности, начнет свое выступление ночью, примерно в 01:00 по ереванскому времени. Как премьер-министр Армении Никол Пашинян уже во второй раз будет выступать с этой трибуны.

В Нью-Йорке премьер-министр Армении провел встречи с премьер-министрами Греции, Чехии, бывшим премьер-министром Канады. В присутствии Пашиняна было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Республикой Армения и штатом Калифорния. Документ подписали министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Согласно соглашению, Армения и Калифорния будут развивать всеобъемлющее сотрудничество по всем направлениям.