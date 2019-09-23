Парламент одобрил поправки в Налоговый кодекс

Парламент Армении сегодня 92 голосами «за» принял во втором и окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс.

Предусматривается просроченную задолженность по НДС в размере примерно 56 млрд драмов возвратить 2835 хозяйствующим субъектам.

Представляя законопроект, заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Артур Манукян сказал: «Другой важный шаг, который здесь делается: установленный сегодня лимит в 20 миллионов для возврата этих средств, то есть с помощью упрощенной процедуры, без проверок и изучений, удваивается и устанавливается на уровне 40 миллионов».

Среди обратно получающих деньги из бюджета хозяйствующих субъектов 183 - крупные компании. Что это за компании? С призывом к КГД опубликовать список хозсубъектов обратилась Мане Тандилян от фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

«Значительная часть этих сумм, около 1,5 миллиардов, будет возвращено одной из организаций, принадлежащих семье брата Сержа Саргсяна, которая в настоящее время не ликвидируется и не находится в состоянии банкротства. По сути, мы имеем находящихся в розыске членов семьи, чьей организации мы возвращаем эти средства», - сказала Тандилян.

Она предложила прекратить обсуждение и голосование и в закрытом режиме обнародовать список крупных компаний. «Очевидно, что это недопустимая практика, когда мы слепо возвращаем деньги неизвестно кому. Повторяю: у нас есть данные о том, что это люди, которые посредством грабежа накопили богатство и сегодня подвергаются судебному преследованию, мы просто не можем вернуть им средства из нашей экономики, из бюджета», - сказала депутат.

Перед голосованием фракция «Лусавор Айастан» попросила сделать перерыв, после которого в полном составе проголосовала за проект.

По словам главы фракции Эдмона Марукяна, ничто не может оставаться в секрете от парламента, и об этом они договорились также с Комитетом госдоходов. «Представитель КГД гарантировал, что также в соответствии с установленным этим законом порядком компании с суммой более 40 миллионов, которые должны получить средства, должны пройти соответствующее изучение, в рамках которого также могут быть возможности привлечения к ответственности. В этом смысле я считаю, что те компании, которые в свое время были в привилегированных условиях, занимали монопольное или иное положение, в результате чего образовались эти суммы, не должны получить эти суммы», - сказал Марукян.

Микаэл Мелкумян из фракции «Процветающая Армения» разделяет опасения своих оппозиционных коллег: «Фракция «Процветающая Армения» будет последовательно требовать в рамках своего парламентского контроля, чтобы в результате проверок и расследований, проводимых Комитетом государственных доходов, все эти данные мы получили, будь то в закрытом или открытом режиме - в той части, что открыта».

Согласно обоснованию правительства, поправки в Налоговый кодекс обусловлены тем, что сегодня в бюджете достаточно финансовых средств. Возвращая деньги налогоплательщикам, правительство рассчитывает, что они направят эти деньги в экономику.