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Карабах

В Карабахе армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение, его состояние оценивается как тяжелое

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«По предварительным данным, 22 сентября в районе 03:35 утра в воинской части, расположенной на северном направлении, военнослужащий Армии обороны [Нагорного Карабаха] Хачатрян Айк Вагеивич 2000 года рождения получил ранение в результате нарушения правил обращения с огнестрельным оружием», - сообщает пресс-служба Армии обороны.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

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