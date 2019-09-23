В Карабахе армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение, его состояние оценивается как тяжелое

«По предварительным данным, 22 сентября в районе 03:35 утра в воинской части, расположенной на северном направлении, военнослужащий Армии обороны [Нагорного Карабаха] Хачатрян Айк Вагеивич 2000 года рождения получил ранение в результате нарушения правил обращения с огнестрельным оружием», - сообщает пресс-служба Армии обороны.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.