Трамп, Путин, другие зарубежные лидеры поздравили премьера Армении с Днем независимости

В 28-ю годовщину независимости Армении премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает поздравительные послания от глав иностранных государств и международных организаций.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в своем поздравительном послании президент США Дональд Трамп отмечает, что Соединенные Штаты приветствуют тесное сотрудничество между двумя странами и приверженность правительства Армении демократическим и экономическим реформам.

«Мы поддерживаем стремление армянского народа жить в демократической стране, свободной от коррупции, уважающей верховенство закона, что нашло свое отражение во время прошлогодних мирных акций по всей Армении. Мы приветствуем ваше личное участие в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках процесса Минской группы. Я надеюсь, что уже существующие партнерские отношения между нашими двумя странами получат новый импульс в ближайшие годы. Примите мои поздравления и наилучшие пожелания в связи с этим важным праздником»,- отмечается в послании Трампа.

В своем послании Николу Пашиняну президент России Владимир Путин отметил «дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений».

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем и дальше укреплять двустороннее конструктивное сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также расширять партнерские отношения в рамках евразийских интеграционных процессов. Это, без сомнения, отвечает интересам наших братских народов и созвучно со стабильностью и безопасностью кавказского региона», - отмечается в послании Путина.

Также Пашинян получил поздравления от премьер-министра КНР Ли Кэцяна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также руководителей ряда международных организаций.