Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров – встретятся 23 сентября в Нью-Йорке с целью продолжения переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение дипломатического ведомства страны, сообщают, что официальный Баку также подтвердил, что министр Мамедъяров в Нью-Йорке сначала 22 сентября встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а затем 23 сентября – с армянским коллегой.

Ереван и Баку в последний раз вели переговоры вокруг урегулирования карабахского конфликта в июне этого года в Вашингтоне под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Зограб Мнацаканян отбудет в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.