«Государство должно уделять внимание всем» - матери погибших военнослужащих протестуют перед зданием правительства

Перед зданием правительства сегодня с раннего утра собрались матери и вдовы военнослужащих, погибших в мирных условиях.

Председатель координационного совета «Солдат» Маргарита Хачатрян села у входа в здание правительства, заявив, что все ее письма в правительство о предоставлении финансовой помощи семьям погибших военнослужащих остались без ответа.

По словам Хачатрян, правопреемникам жертв событий 1 марта 2008 года было предоставлено по 30 миллионов драмов. «Я соболезную этим матерям, снова повторяю, я не хотела бы, чтобы погиб хоть один молодой человек. Но если им предоставили, я ожидаю, что и ребятам, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, также предоставите 30 миллионов. Я требую срочного ответа на мое обращение», - отметила Маргарита Хачатрян.

Матери и вдовы погибших военнослужащих говорят, что требуют равного отношения со стороны государства, это требование они выдвигают сейчас, поскольку слышали, что у государства нет финансовых проблем.

«Пусть обратят внимание на всех, пусть эти 30 миллионов предоставят семьям всех погибших солдат», - сказала одна из собравшихся.

По словам председателя координационного совета «Солдат» Маргариты Хачатрян, число погибших в мирных условиях солдат составляет 6646 человек. Их семьи сейчас ежемесячно получают 30 тыс. драмов.

«Мы руководим организацией, не проходит ни дня, чтобы матери наших погибших, постаревшие, ссутулившиеся не стучали в нашу дверь, не просили, чтобы мы помогли им чем-нибудь: у них либо свет отключили, либо нет топлива, либо хлеба, больны и нет денег на лекарства. На 30 тысяч сегодня никто прожить не может», - сказала Хачатрян.

К собравшимся подошел премьер-министр Никол Пашинян. Он сказал, что Фонд страхования военнослужащих пополняеися, круг бенефициаров будет расширен, эти вопросы будут решаться поочередно.

«Моя просьба состоит в следующем: когда мы где-то решаем какой-то вопрос, я прошу вас, чтобы ваша реакция не была такой: «мы обиделись, потому что вы решили их вопрос, а наш вопрос не решили». Я прошу, чтобы ваша реакция была такой: «как хорошо, что в Армении сформировалось правительство, которое поочередно решает вопросы». Дайте нам возможность поочередно решить эти вопросы», - заявил премьер-министр.