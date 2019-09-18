Каждый табачный продукт несет в себе одинаковые опасности - директор Национального института здоровья

Правительство Армении на днях одобрило законопроект об ограничении курения в закрытых помещениях.

Директор Национального института здравоохранения Александр Базарчян сказал, что помимо обычных сигарет закон будет распространяться также на все табачные изделия, включая электронные сигареты и заменители никотина.

«Каждый табачный продукт несет в себе те же опасности, что и традиционный табак, который мы себе представляем. Все эти ограничения должны распространяться и на эти виды продукции», - отметил Базарчян.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на территории США зарегистрировано уже пять смертельных случаев по причине использования электронных сигарет. А сегодня правительство Индии объявило, что запрещает производство, импорт и продажу электронных сигарет, утверждая, что они представляют серьезную опасность для здоровья.

В Армении использование электронных сигарет и никотиновых заменителей также получает все большее распространение, но не улице на каждом шагу пока не встретишь курящих такие сигареты. В пабах и барах, которые мы посетили, отметили, что их посетители также используют другие виды сигарет. Менеджер клуба «Калюме» в центре Еревана говорит, что подавляющее большинство их клиентов все еще курят обычные сигареты. Они пока просят посетителей курить по возможности меньше, ожидая принятия закона.

Электронные и ароматизированные сигареты - вейпы, в Армении, как и во всем мире, по словам чиновника Министерства здравоохранения, в основном привлекают молодых людей своим дизайном и агрессивным маркетингом.

«Хуже всего то, что молодежь, подростков и женщин начинает привлекать этот продукт. Достаточно увидеть, как они упакованы, что это за устройства: красивые, разноцветные», - отметил Базарчян.

Александру Базарчяну неизвестны какие-либо серьезные статистические доказательства того, что электронные сигареты, то есть не содержащие никотина, с жидкими веществами, способствуют тому, чтобы люди курили меньше.

На вопрос, что больше распространено в Армении – наргиле (кальян) или электронные и другие виды сигарет, чиновник Минздрава ответил, что сравнивать их неправильно, так как кальян в любой момент не находится в кармане курильщика, чтобы он курил его, когда захочет. Более того, желающие бросить курить зачастую попадают в ловушку рекламы и снова начинают курить, просто используя сигареты другого типа.

«В представлении людей сигареты – это те традиционные сигареты, и им кажется, что они бросают курить, переходят на другие виды табачных изделий, например на электронные сигареты, им кажется, что это менее вредно для здоровья, лучше, но это обман. Во-первых, зависимость остается, если это заменители никотина, и если это та электронная сигарета, которая, например, используется посредством нагревания, то нет никаких доказательств того, что они менее вредны, чем обычные сигареты», - подчеркнул Базарчян.

Председатель общественной организации «Будь информирован» Арусик Мкртчян пытается информировать людей о негативных последствиях курения посредством общественной работы, социальной рекламы и распространения информации в социальных сетях. Она говорит, что молодежь, к примеру, привлекают сигареты в виде USB-накопителя и не только.

«Эти агрессивные маркетинговые ходы - якобы свежий воздух и так далее, возможно, с точки зрения вторичного дыма да, это безвредно, но самому курильщику это наносит большой вред, и молодое поколение, которое более склонно поддаваться этим маркетинговым ходам и становиться потребителем, естественно, подвержено опасности», - сказала Мкртчян.

Что касается кальяна, то, по словам Базарчяна, он может стать причиной распространения туберкулеза: хотя трубки для кальяна меняются, но в курительной чашке сохраняется влажность, именно это представляет опасность.

В Национальном институте здравоохранения пока не могут сказать, сколько процентов молодых людей и вообще курильщиков сегодня используют электронные и другие виды сигарет, но, по их данным, согласно исследованиям 2015 года, кальян использовали 2,5% населения, а в 2017 году этот показатель уже составил более 10%.

Общее число курящих, по официальным данным, составляет 28% населения, 52% из которых - мужчины и 2% - женщины. Вызывает тревогу то, что из 17-летних подростков каждый четвертый является курильщиком.