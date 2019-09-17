Фракция «Мой шаг» начнет процесс прекращения полномочий председателя КС Грайра Товмасяна

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» решила начать процесс прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна, сегодня фракция уже инициирует этот процесс в парламенте.

Председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в понедельник после заседания фракции подчеркнул, что, согласно процедуре, фракция НС имеет право разработать проект решения и представить его парламенту. Последний по итогам закрытого тайного обсуждения по данному вопросу обратится в высокий суд, который будет уполномочен принять решение о прекращении полномочий судьи КС. Варданян представил, по его мнению, упущения Грайра Товмасяна, которые стали основанием для того, чтобы пойти на подобный шаг.

Глава комиссии подчеркнул, что в парламенте прежде по подобной процедуре вопрос не обсуждался. «В частности, например, не обсуждались заявления Ваге Григоряна, не обсуждалось заявление о невозможности участия в связи с заявлением [Роберта Кочаряна], то есть, не так что обсуждалось и было отклонено, а вообще к нему не обращались. Это одно из оснований. Другое основание – это наличие тесной связи с представителем одной из сторон, что, по сути, может поставить под сомнение объективность процесса. Речь, в частности, идет, конечно, об [адвокате Кочаряна] Араме Орбеляне», - сказал Варданян.

Напомним, председатель КС Грайр Товмасян является крестным отцом адвоката Роберта Кочаряна Арама Орбеляна.

Но, как подчеркнул Владимир Варданян, есть и другие основания: «Также характер их взаимоотношений и ряд заявлений Арама Орбеляна, что дела они направят в Конституционный суд, в том случае, когда дела рассматривались в судах общей юрисдикции. Это не единственное основание, это одно из оснований. С остальными основаниями, мне кажется, мы более подробно ознакомимся, когда подготовим соответствующее…».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн депутат от правящей силы подчеркнул, что все это не преследует цель избавиться от представителя бывшей власти, председателя КС Грайра Товмасяна. Напомним, в прошлом адвокат, а при нынешней власти избранный судьей КС Ваге Григоряна продолжает настаивать на том, что из 7 членов КС ни один не имеет полномочий принимать решения и что после конституционных реформ они, в том числе и Грайр Товмасян, не должны занимать эти должности.

Депутат фракции «Мой шаг» подчеркнул, что они не будут совершать вендетт.