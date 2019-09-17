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Армения

Фракция «Мой шаг» начнет процесс прекращения полномочий председателя КС Грайра Товмасяна

Фракция «Мой шаг» во время заседания парламента (архив)

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Правящая парламентская фракция «Мой шаг» решила начать процесс прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна, сегодня фракция уже инициирует этот процесс в парламенте.

Председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в понедельник после заседания фракции подчеркнул, что, согласно процедуре, фракция НС имеет право разработать проект решения и представить его парламенту. Последний по итогам закрытого тайного обсуждения по данному вопросу обратится в высокий суд, который будет уполномочен принять решение о прекращении полномочий судьи КС. Варданян представил, по его мнению, упущения Грайра Товмасяна, которые стали основанием для того, чтобы пойти на подобный шаг.

Глава комиссии подчеркнул, что в парламенте прежде по подобной процедуре вопрос не обсуждался. «В частности, например, не обсуждались заявления Ваге Григоряна, не обсуждалось заявление о невозможности участия в связи с заявлением [Роберта Кочаряна], то есть, не так что обсуждалось и было отклонено, а вообще к нему не обращались. Это одно из оснований. Другое основание – это наличие тесной связи с представителем одной из сторон, что, по сути, может поставить под сомнение объективность процесса. Речь, в частности, идет, конечно, об [адвокате Кочаряна] Араме Орбеляне», - сказал Варданян.

Напомним, председатель КС Грайр Товмасян является крестным отцом адвоката Роберта Кочаряна Арама Орбеляна.

Но, как подчеркнул Владимир Варданян, есть и другие основания: «Также характер их взаимоотношений и ряд заявлений Арама Орбеляна, что дела они направят в Конституционный суд, в том случае, когда дела рассматривались в судах общей юрисдикции. Это не единственное основание, это одно из оснований. С остальными основаниями, мне кажется, мы более подробно ознакомимся, когда подготовим соответствующее…».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн депутат от правящей силы подчеркнул, что все это не преследует цель избавиться от представителя бывшей власти, председателя КС Грайра Товмасяна. Напомним, в прошлом адвокат, а при нынешней власти избранный судьей КС Ваге Григоряна продолжает настаивать на том, что из 7 членов КС ни один не имеет полномочий принимать решения и что после конституционных реформ они, в том числе и Грайр Товмасян, не должны занимать эти должности.

Депутат фракции «Мой шаг» подчеркнул, что они не будут совершать вендетт.

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