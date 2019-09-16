Премьер-министр подписал ходатайство об отставке Артура Ванецяна с должности директора СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал ходатайство об отставке Артура Ванецяна с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) РА. Соответствующий указ будет подписан в течение одного-двух дней. Об этом премьер-министр заявил сегодня в ходе своей пресс-конференции в Ванадзоре.

«Это произошло в результате нескольких обсуждений с директором СНБ и по взаимному согласию», - сказал Пашинян.

«Мы обсудили несколько сценариев дальнейшей деятельности г-на Ванецяна. На данный момент, думаю, г-н Ванецян будет сконцентрирован на вопросе национальной и государственной важности по выводу сборной Армении по футболу в финальную часть первенства Европы», - добавил премьер.

На вопрос о том, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил: «Работа главы СНБ - это не та работа, которую можно обсуждать публично».

Артур Ванецян был назначен на должность директора СНБ 10 мая 2018 года.