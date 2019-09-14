Обзор прессы за 13 сентября

Lragir.am пишет: «Когда заговорит Роберт Кочарян и что он скажет? Его сын Левон Кочарян утверждает, что его семья также пострадала в результате событий «1 марта», наряду с семьями погибших, потому что всю вину пытаются приписать им. Визуально получается именно так, но дело в том, что за те 40 дней, пока Роберт Кочарян после 1 марта оставался президентом, он мог изменить ход дела или ответить на вопрос, кто убил, кто отдавал приказы и кто их выполнял…Судебный процесс является для Роберта Кочаряна хорошей возможностью заговорить, ответить на вопросы и самому их задать. В конце концов, нельзя считать дело «1 марта» раскрытым, пока не выявлены убийцы и не доказаны убийства. После революции Специальная следственная служба (ССС) заявила, что вещественные доказательства уничтожены. Обвиняемый в этом бывший глава ССС Ваагн Арутюнян скрывается в России».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Мне нравится большинство из пришедшей сегодня к власти молодежи – депутатов, министров, многие из них мне более приятны, чем революционеры 1988 года. Но, прежде всего, эти молодые люди выросли в условиях совершенно иного образования, на мой взгляд, образования более низкого качества. Во-вторых, как оказывается, для того, чтобы совершить революцию и отвергнуть кого-то, достаточно просто перекрывать улицы, но этого крайне мало, чтобы встать у руля государства. И, наконец, даже в случае президентской или полупрезидентской системы неоправданно возлагать всю ответственность на первое лицо, а мы сейчас вроде бы являемся парламентской республикой. Так что, мне не понятна логика, мол, «пусть в случае спорных решений весь поток брани достается Пашиняну, а мы будем заниматься нашими «лайками» и «сердечками»».

В газете «Жоговурд» читаем: «В послереволюционной Армении усилиями деятелей, которые были лишены власти, были отвергнуты или же оказались в тени вследствие несправедливого к ним отношения, последовательно распространяется информация о том, что правительству Никола Пашиняна не удается добиться результатов. Конечно, так можно продолжать критиковать, однако в реальности существуют довольно примечательные факты и аргументы, которые говорят об очевидных изменениях в постреволюционной Армении, и их нужно констатировать. Во-первых, отметим, что почти на всех заседаниях правительства Армении мы имеем возможность услышать о тех или иных достижениях и долгожданных хороших новостях. Согласитесь, что, например, уровень дорожного строительства, толщина уложенного асфальта видны даже невооруженным глазом. Делается качественная работа без ожидания откатов. Так что, исходя из политической целесообразности и личных стремлений, конечно, можно критиковать действующие правительство, но не замечать сделанной работы, при этом оставаясь объективным, просто нельзя».