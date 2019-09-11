Если сегодня мы незаконно закроем рудник, завтра точно так же незаконно закроем СМИ - Пашинян

«Если сегодня мы незаконно закроем рудник, завтра точно так же незаконно закроем СМИ», - сегодня во время правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Армана Бабаджаняна о том, почему премьер-министр в вопросе Амулсарского золотоносного рудника «берет на себя ответственность за лицензию, выданную бывшим преступным режимом», не обсуждая законность этого шага.

Премьер-министр Никол Пашинян возразил Бабаджаняну, напомнив, что тот парламент, в котором депутат сейчас работает, был сформирован в результате Конституции, принятой прежним режимом. Премьер-министр еще раз подтвердил, что по вопросу Амулсара должна быть правовая позиция, основанная на правде.

«Не считаете ли Вы, что тем самым идете против своего же обещания устранить посредством революции экономические механизмы, обслуживающие тот же преступный режим?» - спросил Бабаджанян.

В ответ на этот вопрос премьер-министр сказал: «Почему, например, вы разделяете политическую ответственность предыдущего преступного режима, соглашаясь быть депутатом в Национальном собрании, образованном согласно Избирательному кодексу и Конституции, принятой им на сомнительном референдуме? В связи с Амулсарским рудником есть вопросы, ответы на которые мы должны получить в результате проверок, проводимых Инспекционным органом по охране природы. Моя позиция как по Амулсару, так и по всем другим вопросам заключается в следующем: позиция должна быть правовой. Это очень важно, потому что мы говорим о правовом государстве, и если в некоторых случаях есть эмоциональный подход к вопросу, есть экологический подход к вопросу, есть экономический подход к вопросу, я считаю, что разрешением всех этих подходов должен быть правовой подход. В общем, моя позиция заключается в том, что в любом случае мы должны добиваться правды и руководствоваться правдой без презумпции, какой будет эта правда».

«Я думаю, что нет никого в Республике Армения, кто может нас обвинить в том, что наше правительство как в вопросе Амулсара, так и в любом другом вопросе до конца не добивается и не будет добиваться правды. Для меня правда, государственные, национальные интересы Армении были, есть и всегда будут приоритетом. Я считаю, что именно это единственная позиция, исходящая из статуса премьер-министра, которая может быть оправданной и легитимной. Если мы незаконно закроем рудник, завтра мы точно так же незаконно закроем СМИ, а на следующий день мы незаконно закроем производство и так далее по вкусу. Я уже не говорю о том, что после закрытия возьмем себе, конечно, мы не собираемся идти по этому пути», - подчеркнул Пашинян.

Касаясь утверждений о том, что расходование 400 тыс. долларов из государственного бюджета на исследования «ЭЛАРД» оказалось неэффективным, Пашинян подчеркнул, что именно с целью раскрытия указанной им правды они пошли на этот шаг.

Пашинян еще раз затронул вопрос о том, что экологи справедливо поднимают ряд вопросов, касающихся проблемы Амулсара, говорят о катастрофе, но в случае других действующих в Армении рудников ни один вопрос не был поднят.

«Если мы говорим о катастрофе, значит, эта катастрофа уже давно произошла, просто мы этого не знаем или нам не говорят, чтобы у нас не испортилось настроение», - сказал премьер.