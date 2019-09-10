Бабаджанян: Мандат мне дала не «Лусавор Айастан», а граждане Армении

Депутат Арман Бабаджанян сегодня с трибуны парламента заявил, что выходит из оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), но не собирается складывать с себя депутатский мандат. Между тем, фракция ожидала от него «принципиального шага» по возвращению мандата.

«Я с уважением отношусь к ожиданиям моих бывших коллег по фракции, но я считаю, что моя принципиальность в этом случае состоит в сохранении мандата, а не в его сложении», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Бабаджанян.

На был ли он выдвинут по рейтинговой системе, чтобы можно было посчитать, сколько голосов он лично получил, он ответил, что был выдвинут и получил 400 голосов.

На вопрос, достаточно ли этого числа голосов, депутат ответил: «Этого было достаточно. Но я считаю, что своей деятельностью в Национальном собрании смогу довести эти 400 голосов не только до 4 тысяч или 40 тысяч, но и до 400 тысяч».

На замечание, что когда это случится, он сможет пройти в парламент следующего созыва, а сейчас эти люди отдали свои голоса за «Лусавор Айастан», лицами этой партии были Мане Тандилян, Геворк Горгисян и Эдмон Марукян, депутат ответил: «Также и Бабаджанян. И этот мандат мне дала не «Лусавор Айастан», а граждане Армении, и мы не знаем, сколько человек отдали голоса «Лусавор Айастан» вне рейтинговой системы, в других избирательных округах, в других областях нашей страны, потому что я был третьим номером партии».

Арман Бабаджанян отметил, что оппозиция должна принести новые идеи, новые политические качества, чтобы суметь сделать заявку на то, чтобы быть лучше действующей власти.

В ответ на вопрос, не собирается ли он примкнуть к правящей фракции «Мой шаг», депутат отметил, что во многом не согласен с политикой нынешней власти, в частности, во врешнеполитических вопросах, экономических направлениях, в вопросе Амулсара, в вопросе путей выхода из кризиса в Конституционном суде, видит задержки в вопросе конституционных реформ и регресс в вопросе правосудия переходного периода.

Он отметил, что собирается участвовать в политических процессах и процессах образования новых политических объединений, однако в качестве лидера новой партии себя не видит.