Правящая фракция «Мой шаг» отклонила предложение о полном раскрытии информации об акционерах горнодобывающих компаний

Третья сессия Национального собрания 7-го созыва началась с отклонения разработанных оппозицией проектов. Правящая фракция проголосовала против проектов, предложенных оппозиционными фракциями «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») и «Процветающая Армения».

Один из проектов «Лусавор Айастан» касался поправок в закон «О недрах». Предлагалось сделать обязательным полное раскрытие информации о реальных акционерах горнодобывающих компаний.

Действующий закон требует раскрытия данных об акционерах, имеющих более 10 процентов акций горнодобывающих компаний.

Депутат «Лусавор Айастан» Гурген Багдасарян, представляя проект, привел в пример Амулсар и предложил проголосовать в поддержку проекта. «В прессе были разные публикации об Амулсаре с именами разных собственников. Я предлагаю проголосовать в поддержку этого проекта, чтобы избежать подобных недоразумений в будущем», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Айк Геворкян пояснил, почему постоянная комиссия по экономическим вопросам дала проекту отрицательное заключение: полное снятие порога означает публикацию базы данных, а в этом случае периодически происходит купля-продажа, меняются собственники. «Могут быть как учредители, как участники, целые компании, которые постоянно выставляют свои акции на рынке, продают их, затем снова их покупают, снова выставляют и продают. Так что, это будет бессмысленно, просто огромные списки имен, изучение которых просто ничего не даст», - сказал он.

Глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян выразил недоумение в связи с комментариями представителей власти. Он заявил, что должен быть обнародован и список лиц, владеющих менее 10% акций, озвучив вопрос: чего боится власть?

«Давайте примем этот проект, пусть будут раскрыты на все сто процентов. Мы каждый день говорим о прозрачности, о прозрачной горнодобывающей промышленности, чтобы мы знали, кто стоит за тем или иным рудником. Но как нам узнать? Люди снижают - два процента, три процента, четыре процента, чтобы мы не узнали, кто владелец», - заявил Марукян.

Член правящей фракции Бабкен Тунян предложил подождать еще несколько месяцев. Касаясь приведенного в пример Амулсара, Тунян подчеркнул: «Давайте подождем два-три месяца, пусть база будет опубликована, тогда посмотрим. Там может быть необходимость не только в снижении процента, но и в других изменениях. Потому что в международной практике было 25%, а мы приняли 10%. И поскольку г-н Багдасарян, основной докладчик, провел параллели с Амулсаром, позвольте мне сказать еще одно. Компания «Лидиан» является листинговой компанией на фондовой бирже, и сегодня в Армении она является самой прозрачной компанией, если судить с точки зрения документов. Но давайте посмотрим, насколько вы сегодня цените эту прозрачность сегодня?»

Законопроект был отклонен следующим соотношением голосов: 36 - «за», 67 - «против», 7 - воздержались.