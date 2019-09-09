По предварительным данным, мэром Степанакерта избран Давид Саргсян

В Нагорном Карабахе сегодня подводят итоги выборов в органы местного самоуправления.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Нагорного Карабаха, мэром Степанакерта избран беспартийный Давид Саргсян.
Он набрал 7787 голосов, что составило 36,4% голосов избирателей, сообщил Радио Азатутюн председатель ЦИК НК Сергей Мелкумян.
На выборах мэра Степанакерта баллотировались пять кандидатов.
Полные результаты выборов будут известны уже завтра.
В выборах приняли участие 65,5% избирателей. В этом году право выбора имели около 103 тыс. граждан.
В ЦИК НК Радио Азатутюн сообщили, что серьезных сигналов относительно хода голосования не было.
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