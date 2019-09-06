Пятая колонна молится, чтобы Никол Пашинян как можно скорее разрешил эксплуатацию Амулсарского рудника - Сефилян

Пятая колонна молится о том, чтобы премьер-министр Никол Пашинян как можно скорее разрешил эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил лидер партии «Сасна црер» Жирар Сефилян, представляя некоторые подробности вчерашней встречи с Николом Пашиняном.

«Опасность состоит в следующем: пятая колонна молится, ждет, чтобы Никол Пашинян как можно скорее запустил Амулсарский рудник, а пятая колонна очень хорошо просчитала, что есть народное сопротивление, ясно, что люди не позволят, ясно, что здесь между силами полиции и народом произойдет столкновение. Народ, по сути, не одинок, есть также политические силы, которые без популизма поддерживают его в этом вопросе. Например, мы в этом вопросе являемся подчеркнуто зелеными, мы не допустим отныне открытия какого-либо нового металлического рудника, а старые рудники, которые уже эксплуатируются, о них мы поговорим позже, как мы это урегулируем, - сказал Сефилян, продолжив: - Просчитав все это, пятая колонна прогнозирует это столкновение, и сколько бы Никол ни пытался инструктировать внутренние войска, чтобы те проявляли к людям правомерный подход, там действуют агенты на уровне генералов, полковников, они создадут провокации, и это произойдет. И мы получим несколько кадров, на которых женщина, ребенок окажутся под сапогом и которые разойдутся по всему миру. И этих нескольких кадров будет достаточно, чтобы рейтинг Никола почти сравнялся с нулем, чего российская сторона ждет больше года, больше года проводит в этом направлении работу. Если рейтинг не снизится, они ничего не могут сделать Николу. В этом вопросе мы призвали вчера г-на Пашиняна не ошибиться, если вдруг он ошибется в вопросе Амулсара, это будет его политической смертью, это мы заявили публично, а вчера также сказали ему в лицо».

На вопрос Радио Азатутюн, воспринял ли Пашинян их призыв, Сефилян ответил: «Я не хочу раскрывать содержание всей нашей беседы, просто он должен знать, что во всем этом скрывается опасность. И Никол Пашинян должен понимать, и народ, и сторонники Никола должны понимать, что до тех пор, пока рейтинг Никола резко не снизится, ничего не смогут сделать, ни один волос не сможет упасть с головы Никола, никакое «27 октября» не смогут устроить, в этом смысле мы переживаем напряженные дни».

Сефилян подчеркнул, что они надеются, что «национальные силы предотвратят эту опасность».

На замечание, значит ли это, что они восстанут, если, несмотря на их предупреждения, правительство, тем не менее, решит разрешить эксплуатацию рудника, Сефилян ответил: «Конечно, восстанем и постараемся сделать так, чтобы г-н Пашинян не дал неправильных инструкций».

А в ответ на вопрос, является ли лживой информация о том, что они пошли на сделку и не станут восставать, если будет принято подобное решение, Сефилян сказал: «Конечно. Не нужно верить продажным людям».