Депутат Арман Бабаджанян заявил о том, что покидает парламентскую фракцию «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

В распространенном им сегодня заявлении депутат, в частности, отметил, что «период, последовавший после выборов, показал, что новый парламент новый лишь в формальном плане».

«Он полностью оторван от повестки дня новой Армении, реалий и вызовов новой Армении. Причем все сказанное относится как к фракции правящего блока «Мой шаг», так и к фракциям «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан»», - заявил Бабаджанян.

«Последствием этой ситуации является тот факт, что ныне заявку на альтернативной нынешним властям предъявляют представители бывшей преступной системы, в лице бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Новая Армения – это, прежде всего, демократическая Армения, со всеми ее системами и структурами. Однако в действительности мы имеем ситуацию, в которой главные исполнители ролей политической системы действуют по прежней инерции, прежней идеологией и старым инструментарием», - добавил он.

Сегодня же фракция «Лусавор Айастан» отреагировала на заявление депутата. В своем посте на Facebook руководитель фракции Эдмон Марукян отметил, что во фракции уважают принципиальную позицию Армана Бабаджаняна и предложил ему вернуть мандат, полученный партией на выборах по пропорциональной системе.