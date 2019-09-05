Правительство выделило 720 млн. драмов на оказание помощи родственникам жертв и пострадавшим во время событий «1 марта»

Правительство Армении сегодня приняло решение выделить Министерству юстиции 720 миллионов драмов (более полутора миллионов долларов) из резервного фонда для оказания помощи лицам, пострадавшим от кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года.

Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что сумма была рассчитана на основе информации, предоставленной Специальной следственной службой.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что еще раз хочет подчеркнуть, что это не компенсация родственникам жертв и пострадавшим, а поддержка.

Напомним, что государство предоставит по 30 млн. драмов правопреемнику каждого гражданина, погибшего в результате событий 1 марта 2008 года, по 15 млн. драмов лицам, здоровью которых был причинен серьезный ущерб, и по 5 млн. драмов лицам, здоровью которых был нанесен ущерб средней тяжести.

В июне этого года Национальное собрание Армении единогласно приняло закон о поддержке родственников жертв и пострадавших во время событий 1 марта 2008 года.