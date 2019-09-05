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Армения

Правительство выделило 720 млн. драмов на оказание помощи родственникам жертв и пострадавшим во время событий «1 марта»

События 1 марта 2008 года в Ереване (архив)

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Правительство Армении сегодня приняло решение выделить Министерству юстиции 720 миллионов драмов (более полутора миллионов долларов) из резервного фонда для оказания помощи лицам, пострадавшим от кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года.

Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что сумма была рассчитана на основе информации, предоставленной Специальной следственной службой.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что еще раз хочет подчеркнуть, что это не компенсация родственникам жертв и пострадавшим, а поддержка.

Напомним, что государство предоставит по 30 млн. драмов правопреемнику каждого гражданина, погибшего в результате событий 1 марта 2008 года, по 15 млн. драмов лицам, здоровью которых был причинен серьезный ущерб, и по 5 млн. драмов лицам, здоровью которых был нанесен ущерб средней тяжести.

В июне этого года Национальное собрание Армении единогласно приняло закон о поддержке родственников жертв и пострадавших во время событий 1 марта 2008 года.

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