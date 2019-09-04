Фракция «Мой шаг» и правление партии «Гражданский договор» провели заседания

После почти полуторачасового заседания правящей парламентской фракции «Мой шаг» во вторник вице-спикер Национального собрания Ален Симонян после настойчивых вопросов журналистов сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе заседания. Он, однако, не раскрыл скобок.

Симонян заверил, что вопрос об Амулсарском золоторудном месторождении не обсуждался, и ответил на заявление сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна о том, что власти оказывают давление на Конституционный суд.

«Пусть он обратится в правоохранительные органы. Я не сотрудник правоохранительных органов, я представитель политического органа и могу давать политические оценки. Думаю, что наше общество дало политическую оценку и посредством выборов, и высоким рейтингом премьер-министра, дало оценку прошлому сегодняшним низким рейтингом Роберта Кочаряна, можно сказать, отсутствующим у него рейтингом», - заявил вице-спикер парламента.

Заседание правления партии «Гражданский договор» началось вечером. В нем также принялучастие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов.

После заседания фракции «Мой шаг» вице-спикер парламента пообещал провести брифинг с журналистами по окончании заседания правления партии «Гражданский договор».

Спустя несколько часов, однако, Ален Симонян передумал, сказав, что не собирается давать каких-либо комментариев журналистам. «Без комментариев, без комментариев. Я всегда относился с уважением к журналистам, и сейчас я также с уважением говорю: сколько бы вы ни просили, я оставлю ваши просьбы без комментариев», - сказал он.