Президент Турции провел краткую беседу с представителями армянской общины

Местоблюститель Константинопольского патриарха Армянской Апостольской Церкви, епископ Саак Машалян и председатель Совета попечителей Фонда армянской больницы «Святого Спасителя» Петрос Шириноглу приняли участие в приеме в Президентском дворце в Анкаре по случаю Дня Победы Турции.

По сообщению журнала «Акос», представители армянской общины провели краткую беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечает издание, президент Турции поинтересовался, как идет подготовка к выборам нового патриарха. Машалян и Шириноглу сообщили, что ждут соответствующей хартии для проведения выборов. По требованию Эрдогана министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что документ будет отправлен патриархату в течение недели. Архиепископ Машалян в целом положительно оценил эту встречу.

Епископ Саак Машалян был избран патриаршим местоблюстителем на Церковном собрании Константинопольского патриархата 4 июля. Тем самым было официально положено начало процессу избрания 85-го Константинопольского патриарха Армянской Апостольской Церкви.