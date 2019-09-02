Группа студентов ереванского вуза требует вернуть бывшего и.о. ректора

Начало учебного года в Армянском государственном экономическом университете ознаменовалось забастовкой группы студентов, требующих возвращения бывшего исполняющего обязанности ректора Рубена Айрапетяна.

«Цель забастовки – восстановить справедливость, и мы требуем, чтобы он вернулся и продолжил начатые им реформы», - заявил журналистам один из студентов, участвующих в забастовке.

После назначения на должность ректора в качестве исполняющего обязанности Рубен Айрапетян инициировал новый конкурс для профессорско-преподавательского состава университета, который был встречен в штыки со стороны ряда преподавателей. В августе Айрапетян покинул должность в связи с фактами плагиата в его докторской диссертации, которые были выявлены оставшимися за бортом конкурса преподавателями.Высший аттестационный комитет подтвердил факт плагиата.

Студенты, поддерживающие Айрапетяна, говорят: «Это системная проблема, она носит системный характер, мы хотим показать, что одно лицо не должно страдать из-за системных проблем».

Группа студентов изучила работы действующего и.о. ректора Дианы Галоян, и, как утверждают студенты, выявлены случаи переписывания текста.

«Мы обнаружили, что есть проблемы, и распространили эту информацию в интернете. Проблема системная. Если проверят все работы, обязательно найдут много ошибок», - говорят они.

Ученый совет университета не подтвердил результаты конкурса, инициированного Айрапетяном, и студенты сегодня были возмущены, увидев в списках преподавателей имена тех, которые, согласно результатам конкурсу, не должны были преподавать им в этом учебном году.

Число студентов, участвующих в акции протеста перед зданием университета, было невелико. Они связали это с рядом обстоятельств, отметив: «Люди не хотят, чтобы их видели перед камерами, они стесняются, боятся. В вузе царит атмосфера страха, преподаватели приглашают студентов на закрытые встречи, ситуация довольно напряженная».