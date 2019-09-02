Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. Об этом он написал в понедельник в Фейсбуке.



Никак не объяснив причину решения, бывший премьер одновременно опубликовал пространный документ о достижениях своего правительства, из которого следует, что кабинету министров под его руководством, удалось добиться успеха по всем направлениям внутренней и внешней политики. Тем не менее, Бахтадзе всё же принял решение оставить пост, но напоследок назвал себя "рядовым солдатом" Грузии и правящей партии "Грузинская мечта".



Накануне, на заседании парламентской фракции этой партии, её председатель, миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своём решении сменить правительство. Возражений при этом не было, однако имя нового премьер-министра Иванишвили назовёт только во вторник, на заседании политсовета партии.



Многие комментаторы в Тбилиси считают, что решение Иванишвили, которого называют фактическим руководителем страны, связано с приближением парламентских выборов 2020 года и возрастающей активностью главной оппозиционной силы - партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили.



Согласно грузинской конституции, после отставки главы правительства все министры считаются "исполняющими обязанностей".



Новый состав Кабинета министров должен быть утверждён в течении двух недель. Особых проблем у правящей партии при этом не возникнет, поскольку "Грузинская мечта" обладает твёрдым большинством депутатских мандатов в парламенте.