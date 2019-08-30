Наше правительство будет последовательным в борьбе с коррупцией – Пашинян

Во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сегодня в правительстве состоялось очередное заседание Совета по антикоррупционной политике.

Пашинян отметил, что перед тем как перейти к повестке дня заседания, он хотел бы расставить некоторые акценты. Глава правительства, в частности, в своем выступлении отметил: «Думаю, для всех очевидно, что у правительства Армении есть политическая воля к полноценной борьбе с коррупцией, и в этом вопросе оно последовательно и будет последовательным».

«Мы сформулировали политическую задачу: в Республике Армения должна быть сформирована и сформулирована нулевая терпимость к коррупции, и это та политическая цель, которую мы собираемся осуществить. Конечно, сегодня мы обсудим антикоррупционную стратегию, программу мероприятий. Это еще должно стать решением правительства, должно быть введено в обращение, но я думаю, что уже есть документ, на основании которого мы можем проводить очень серьезную и конкретную работу», - отметил премьер.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в рамках повестки дня заседания министр юстиции Рустам Бадасян затронул основные направления Антикоррупционной стратегии: развитие институциональной системы, предупреждение коррупции, выявление коррупционных преступлений, антикоррупционное образование и информирование и планирующиеся в этих направлениях шаги.

В частности, в контексте формирования Антикоррупционной институциональной системы планируется создание Антикоррупционного комитета, Комиссии по предупреждению коррупции, специализированных антикоррупционных судов и управления, осуществляющего надзор за расследованием коррупционных преступлений, в Генеральной прокуратуре.

Ключевыми направлениями предотвращения коррупции являются: реформирование системы декларирования, декларирование расходов, выявление отраслевых рисков, разработка плана мероприятий, укрепление добропорядочности и внедрение инструментов электронного управления с целью упрощения администрирования. С целью выявления коррупционных преступлений Стратегия предусматривает определение перечня коррупционных преступлений в Уголовном кодексе, уголовную ответственность юридических лиц, разработку механизмов конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, разработку и применение методики расследования коррупционных преступлений, создание централизованного реестра банковских счетов. Четвертое направление: с целью общественного образования и информирования предусматривается внедрение антикоррупционного образования в старших школах и вузах, проведение переподготовок, а также разработка и реализация ежегодной программы общественного информирования.