В сфере общего образования ожидаются новые изменения: в Министерстве образования, науки, культуры и спорта собираются изменить школьные программы и учебники.

Эксперт в сфере образования Гагик Меликян в беседе с Радио Азатутюн отметил: «Первое изменение: в некоторой степени уменьшилась нагрузка на учащихся, особенно в средней школе. В прежнем основном учебном плане или примерном учебном плане мы имели примерно 37 обязательных часов в неделю для ребенка в средней школе, а сейчас это время немного сокращено, приведено в соответствие с возрастными особенностями учащихся».

По словам эксперта в сфере образования Арташеса Торосяна, учащщиеся старшей школы познакомятся с преподающимися им предметами раньше – на практике, чтобы потом в ходе теоретического обучения не возникало трудностей.

«Те науки, которые они будут изучать в 7-ом, 8-ом и 9-ом классах, опыты из них, исходя из их возрастных особенностей, будут проводиться в 5-ом и 6-ом классах в рамках курса естествознания. Учащиеся будут знакомиться с различными явлениями, будут проводить различные исследования, опыты», - отметил Арташес Торосян.

Эксперты в области образования говорят, что благодаря планирующимся изменениям учебный план также станет более гибким. Школы могут уделять больше времени тем предметам, которые близки предпочтениям учащихся. По словам эксперта министерства Гагика Меликяна, учащиеся старшей школы будут иметь возможность помимо предметов выбранного им потока углубленно изучать и другие предметы.

«Ребенок независимо от своего потока может выбрать как минимум два и более предмета, независимо от того, на каком потоке он учится, и углубленно изучать их», - сказал Меликян.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян говорит, что они сделают акцент не на увеличении предметов, а на том, чтобы сделать их насыщенными, чтобы от одного предмета ребенок получал также другие знания.

«Например, здоровый образ жизни можно преподносить учащимся в рамках предмета математики, в тексте задач обсуждая некоторые спорные темы», - отметила Анапиосян.

Когда именно эти изменения придут в школу, в министерстве пока нет четкого ответа. Там говорят, что планируют завершить подготовительные работы к 2023 году, а до этого в одной отдельно взятой области реализуют пилотную программу.