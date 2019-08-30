Экологи сигнализируют о хвостохранилище Зангезурского медно-молибденового комбината

Хвостохранилище Арцваник, созданное для отходов Зангезурского медно-молибденового комбината, стало настоящей головной болью для прилегающих общин. Уже в течение долгого времени защитники окружающей среды предупреждают об опасных отходах, поступающих в окружающую среду из хвостохранилища, однако проблема так и остается нерешенной.

Эколог Инга Зарафян две недели назад была прилегающих к хвостохранилищу общинах. Она говорит, что вследствие отходов хвостохранилища наносится ущерб не только окружающей среде, но и здоровью и социальному положению сельчан, которое и без того тяжелое.

На недавно распространенном в Интернете видео видно, как декантат хвостохранилища Арцваник вливаются в реку Норашеник. Выясняется, что это видео 3-летней давности, однако Инспекционный орган по охране природы и недрам только сейчас возбуждает административное производство. В Инспекционном органе сообщают, что проводят отбор проб воды с целью лабораторных исследований.

«В Армении на государственном уровне политика установления стандартов и контроля не проводится», - отмечает эколог Анна Шахназарян.

Экологи говорят, что та же проблема существует и в других 15 действующих в Армении хвостохранилищах. Эксплуатирующие их горнодобывающие компании, несмотря на штрафы, продолжают игнорировать ущерб, причиняемый хвостохранилищами, а власти последовательно закрывают на это глаза.

«Когда в прошлом году Артур Григорян был назначен руководителем Инспекционного органа по охране природы и недрам, в последний день его широкомасштабных инспекционных работ, когда должно было быть написано заключение, а это является самым ответственным моментом, его уволили, здесь возникают серьезные вопросы, было ли это попыткой замять эту ситуацию, которую мы сейчас видим на видео», - прокомментировала Шахназарян.

Эколог считает, что в связи с проблемой того же хвостохранилища Арцваник должно быть возбуждено уголовное дело.

Представители Зангезурского медно-молибденового комбината сообщили Радио Азаутюн, что ответят на наши вопросы только письменно.

Согласно «Платформе проверки фактов», одним из собственников комбината является бывший губернатор Сюникской области, республиканец Ваге Акопян.

Хвостохранилище Арцваник является крупнейшим хвостохранилищем в Армении. Нынешний объем хвостохранилища составляет около 75% от объема всех других хвостохранилищ в стране вместе взятых.