«Правда» с Катрин Денев открыла 76-й Венецианский кинофестиваль

76-й Венецианский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма "Правда" Хирокадзу Корээда, лауреата Каннской "Золотой пальмовой ветви" за "Магазинных воришек" (2018). "Правда" – первый фильм режиссера, снятый за пределами Японии. Действие происходит во Франции, главные роли исполнили Катрин Денев, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.

Денёв играет знаменитую актрису Фабьен, легенду французского кино, только что опубликовавшую книгу своих воспоминаний. Из Нью-Йорка в Париж к ней приезжает дочь Люмир вместе с мужем, неудачливым телевизионным актёром. Мать всегда была к ней холодна, предпочитая семье карьеру; впрочем, в своих мемуарах она рисует совершенно другую картину, с которой не согласна Люмир. Пока воссоединившиеся после разлуки родственники утопают в трагикомических разногласиях, стареющая Фабьен снимается в научно-фантастической картине об отношениях дочери и матери. Как объясняет Хирокадзу Корээда: "Что делает семью семьей? Правда или ложь? И как выбрать между жестокой правдой и доброй ложью? Этими вопросами я не переставал задаваться, снимая этот фильм".

"Правда" участвует в международном конкурсе. Жюри под председательством аргентинского режиссера Лукресии Мартель посмотрит еще 20 конкурсных картин. В жюри также вошли режиссеры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото, Паоло Вирци, актриса Стэйси Мартин, оператор Родриго Прието и бывший директор кинофестиваля в Торонто Пирс Хендлинг. Победителей назовут 7 сентября.

Единственная российская картина на фестивале – "Преступный человек" (совместное производство с Грузией) основателя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулия, чья премьера пройдет во второй конкурсной программе "Горизонты". Также вне конкурса покажут документальный фильм Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском "Гражданин Х" и сделанную при поддержке телеканала "Настоящее Время" монтажную ленту Сергея Лозницы о прощании со Сталиным "Государственные похороны", основанную на архивных материалах 5-9 марта 1953 года.