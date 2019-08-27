Я сделаю все, чтобы повысить зарплату спасателям – глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян во время дисциплинарного совещания заявил, что сделает все возможное, чтобы повысить зарплату спасателям.

«Я на 100% доволен сегодня работой рядового персонала. Я сделаю все возможное, чтобы зарплата была повышена», - сказал Цолакян.

Зарплата пожарных-спасателей составляет 80-90 тыс. драмов, раз в каждые четыре месяца они также получают премии. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Эдмон Заргарян.

Депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Гаяне Абрамян собирается выступить с предложением о повышении зарплаты спасателей.

«Крайне несправедливо, что они получают почти минимальную зарплату, это просто недопустимо. Я считаю, что не только зарплата должна быть повышена, но также мы обязательно должны обеспечить медицинское страхование и страхование жизни, чтобы люди понимали, что их работа не только ценится в той максимальной мере, в которой государство может на данный момент себе это позволить, но также оно страхует их от всех возможных опасностей, потому что они действительно каждый день ведут борьбу не на жизнь, а на смерть», - сказала Абрамян.

Министр Цолакян также коснулся недостатков в работе некоторых сотрудников МЧС. Он сказал, что должен быть проведен анализ того, какая структура, какая организация, какое подразделение не выполнило должным образом свои функции.

«Если кто-то не выполняет свою работу, он должен оставить эту работу», - подчеркнул министр.

«Хватит появляться на месте пожара в белой сорочке. Что значит приходить и стоять в белой сорочке, кто-то горит в огне, а кто-то в белой сорочке стоит и раздает указания. Кто это, кто они, чем занимаются, в чем заключается их работа?» - отметил Феликс Цолакян.