Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

Я сделаю все, чтобы повысить зарплату спасателям – глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян (архив)

Смотрите комментарии

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян во время дисциплинарного совещания заявил, что сделает все возможное, чтобы повысить зарплату спасателям.

«Я на 100% доволен сегодня работой рядового персонала. Я сделаю все возможное, чтобы зарплата была повышена», - сказал Цолакян.

Зарплата пожарных-спасателей составляет 80-90 тыс. драмов, раз в каждые четыре месяца они также получают премии. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Эдмон Заргарян.

Депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Гаяне Абрамян собирается выступить с предложением о повышении зарплаты спасателей.

«Крайне несправедливо, что они получают почти минимальную зарплату, это просто недопустимо. Я считаю, что не только зарплата должна быть повышена, но также мы обязательно должны обеспечить медицинское страхование и страхование жизни, чтобы люди понимали, что их работа не только ценится в той максимальной мере, в которой государство может на данный момент себе это позволить, но также оно страхует их от всех возможных опасностей, потому что они действительно каждый день ведут борьбу не на жизнь, а на смерть», - сказала Абрамян.

Министр Цолакян также коснулся недостатков в работе некоторых сотрудников МЧС. Он сказал, что должен быть проведен анализ того, какая структура, какая организация, какое подразделение не выполнило должным образом свои функции.

«Если кто-то не выполняет свою работу, он должен оставить эту работу», - подчеркнул министр.

«Хватит появляться на месте пожара в белой сорочке. Что значит приходить и стоять в белой сорочке, кто-то горит в огне, а кто-то в белой сорочке стоит и раздает указания. Кто это, кто они, чем занимаются, в чем заключается их работа?» - отметил Феликс Цолакян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG