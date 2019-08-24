Пожар в ереванском торговом центре «Малатия Молл», есть пострадавшие

Сегодня в здании торгового центра «Малатия Молл» в Ереване вспыхнул пожар.

Как сообщает МЧС, поначалу пожару была присвоена степень сложности «Номер 2». На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Еревана, две пожарные автолестницы, оперативная группа Национального центра кризисного управления, отряд спасательного управления Спасательной службы МЧС Армении, а также координатор отдела психологической помощи.

В 16:35 пожару была присвоена степень «Номер 3». На место выехали еще четыре боевых расчета пожарно-спасательного отряда Еревана.

Согласно предварительной информации МЧС, в результате пожара пострадали шесть человек.

Как Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, четыре человека, пострадавших при пожаре, доставлены в медицинский центр «Астхик» - у них нет серьезных проблем, они наглотались дыма и получают первую помощь.

По словам Никогосян, еще двое пострадавших, которые ранее находились в том же медицинском центре, были доставлены в токсикологическое отделение медцентра «Армения» Республиканской больницы. Как отметила пресс-секретарь, их состояние оценивается как средней тяжести, они получают соответствующую медицинскую помощь.