Заключение о целесообразности новой ОВОС будет готово до 4 сентября

Министерство охраны природы до 4 сентября примет решение о том, следует ли провести новую Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) эксплуатации Амулсарского рудника. Премьер-министр Пашинян три дня назад дал такое поручение.

«В установленном законом порядке поручение будет спущено в профессиональные подразделения министерства, результаты будут обобщены, а заключение будет представлено в аппарат премьер-министра», - сообщил пресс-секретарь Министерства охраны природы Армен Варданян.

Новую Оценку воздействия на окружающую среду считаются необходимой в Антикоррупционном центре «Транспаренси интернешнл», предлагая Следственному комитету до этого не прекращать уголовное дело относительно Амулсара.

Напомним, Следственный комитат заявил, что оснований для осуществления уголовного преследования нет.

Однако директор Антикоррупционного центра Сона Айвазян утверждает, что и в заключении «ЭЛАРД», и в проведенном ими еще два года назад исследовании видно, что основанием для уголовного преследования должна стать как минимум должностная халатность.

««ЭЛАРД» очень хорошо выявила все те факты, которые должны послужить основанием для продолжения этого уголовного дела. Потому что это показывает, на что Министерство охраны природы закрыло глаза», - сказала Айвазян.

Сона Айвазян недоумевает, как ОВОС эксплуатации рудника получила положительное заключение, если экспертная группа «ЭЛАРД» также подтвердила, насколько неполным были изучения.

Глава Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» не сомневается, что путь для утверждения ОВОС несколько лет назад проложила коррупция.

«Ни один гражданин в нашей стране не сомневается в том, что ни одна такая крупная компания не начинала бизнес в нашей стране, не будучи вовлеченной в коррупцию, не входя в какие-либо сделки», - сказала она.

Примеры содержатся в исследовании Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» о коррупционных рисках предоставления права на недропользование. Как компания «Лидиан», не начав свою деятельность и не получив прибыль, делала пожертвования, и в качестве компенсации были изменены решения правительства в интересах горнодобывающей компании.

Фонд «Луйс» получил 250 тыс. долларов, а Фонд развития Джермука - 120 тыс. долларов. Согласно исследованию, после этих пожертвований отец директора фонда, мэр Джермука, больше не был против эксплуатации рудника.

«Не имея никакого дохода, прибыли, компания делает выплаты каким-то фондам. Это, несомненно, можно рассматривать как возможный шаг удостоиться благоприятного отношения. Другими словами, это можно назвать взяткой», - отметила Сона Айвазян.

Антикоррупционный центр предлагает сделать все эти вопросы предметом расследования, а Министерству охраны природы – признать недействительным выданное ранее экспертное заключение.

В том, что необходима новая ОВОС, не сомневается и заведующий кафедрой региональной геологии и разведки полезных ископаемых Ереванского государственного университета, кандидат геологических наук Шаген Хачатрян.

«Если в ОВОС присутствуют такие недостатки, я считаю, что эти недостатки обязательно должны быть исправлены, ОВОС должна быть доработана и представлена на новую экспертизу», - сказал он.

У Хачатряна есть примеры из его собственной научной области: в экспертных документах геологические и гидрогеологические карты, мягко говоря, устарели.

«Они были сделаны в 80-е годы прошлого века, а новые очень поверхностные, очень схематичные. И на основе этих схематичных карт «Лидиан» построила свои модели, которые, естественно, не будут работать», - отметил ученый.

Один из аспирантов Госуниверситета недавно изучал геологическое строение бассейна реки Арпа. Шаген Хачатрян говорит, что картина там совершенно иная, чем в ОВОС. Он отметил еще один недостаток документа: физическое состояние тоннеля Спандарян-Кечут не рассматривалось, в то время как, по мнению некоторых ученых, тоннель вследствие эксплуатации рудника может обрушиться.

«Я лично вошел в тоннель, прошел пару километров и увидел, что происходит внутри тоннеля. Конструкция тоннеля сегодня находится под угрозой», - сказал Хачатрян.

Кроме того, связь между водами Джермука и Амулсаром до конца не выяснена. Шахен Хачатрян говорит, что необходимо новое полное исследование, и только после того, как оно получит положительное заключение, можно будет подумать о добыче золота из золотоносных кварцитов Амулсара.