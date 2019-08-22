Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Рубен Айрапетян покинул пост и.о. ректора ГЭУА, на эту должность назначена Диана Галоян

Рубен Айрапетян

Смотрите комментарии

Исполняющий обязанности ректора Государственного экономического университета Армении (ГЭУА) Рубен Айрапетян, которого обвиняют в плагиате докторской диссертации, покинул занимаемую должность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Сегодня приказом министра Араика Арутюняна временно исполняющей обязанности ректора ГЭУА назначена проректор по линии учебных работ университета, доктор экономических наук, профессор Диана Галоян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG