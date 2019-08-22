Рубен Айрапетян покинул пост и.о. ректора ГЭУА, на эту должность назначена Диана Галоян

Исполняющий обязанности ректора Государственного экономического университета Армении (ГЭУА) Рубен Айрапетян, которого обвиняют в плагиате докторской диссертации, покинул занимаемую должность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Сегодня приказом министра Араика Арутюняна временно исполняющей обязанности ректора ГЭУА назначена проректор по линии учебных работ университета, доктор экономических наук, профессор Диана Галоян.