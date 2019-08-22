Рубен Айрапетян покинул пост и.о. ректора ГЭУА, на эту должность назначена Диана Галоян

Исполняющий обязанности ректора Государственного экономического университета Армении (ГЭУА) Рубен Айрапетян, которого обвиняют в плагиате докторской диссертации, покинул занимаемую должность.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.
Сегодня приказом министра Араика Арутюняна временно исполняющей обязанности ректора ГЭУА назначена проректор по линии учебных работ университета, доктор экономических наук, профессор Диана Галоян.
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