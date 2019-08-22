Баку направил ноту протеста генсеку ООН в связи с документом о Карабахе

Официальный Баку направил ноту протеста генеральному секретарю ООН в связи с распространенным Арменией документом о Нагорном Карабахе.

Согласно армянской стороне, в ООН в качестве официального документа был распространен доклад «О политике, проводимой властями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в целях построения демократического государства и обеспечения экономического, социального и культурного развития на основе права народа Арцаха на самоопределение».

Дипломатическое ведомство Азербайджана заявило, что Ереван «злоупотребил своим членством в организации и распространил документы о незаконном сепаратистском режиме».

В этом подготовленном Министерством иностранных дел Нагорного Карабаха документе, который опубликован на официальном сайте ООН, представлена информация о прогрессе в разных сферах Карабаха.