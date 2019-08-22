Глава Минфина: В случае неэксплуатации Амулсара нет «риска отклонения от макропрогнозов бюджета»

«Прогнозирование доходов госбюджета не делается согласно отдельно взятым организациями, прогнозирование доходов делается с принятием за основу статистики и макропоказателей», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, какое влияние может оказать отказ от эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника, сказал министр финансов Атом Джанджугазян.

«Следовательно, суждение о влиянии какой-либо отдельно взятой организации является неуместным. А в какой степени может оказать влияние? В той же степени, в какой степени положительно повлияло бы в случае эксплуатации, и в той же степени будет меньше влияния в случае неэксплуатации», - продолжил он.

Министр добавил, что они также считают, что в случае неэксплуатации рудника нет «риска отклонения от макропрогнозов бюджета».

На вопрос, каково его мнение по вопросу целесообразности эксплуатации Амулсарского рудника, Джанджугазян ответил, что нужно полагаться на результаты экспертизы специалистов и руководствоваться этим.

«Вообще, работа любого хозяйствующего субъекта оказывает свое влияние. Конечно, не может не оказывать влияния ни работа, ни ее отсутствие. В случае работы каждый позитивный сдвиг следом формирует позитивные ожидания, следовательно, также увеличивает потенциал, и наоборот, в случае неработы - появляются негативные ожидания, следовательно, здесь важно не только прямое влияние, но и косвенное, опосредованное влияние», - сказал глава Минфина.