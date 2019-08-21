Представители ЮНЕСКО изучают риски, угрожающие историко-культурному наследию Гюмри

Не исключено, что в ближайшие годы историческое ядро Гюмри будет включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня представители ЮНЕСКО посетили второй по величине город Армении.

Глава подразделения по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации директората культуры ЮНЕСКО Джованни Боккарди и профессор Андреа Джаннантони вчера уже посетили исторический центр Гюмри и сегодня на встрече с мэром города представили цель своего визита.

Выяснилось, что командированные в Гюмри специалисты приехали, чтобы изучить риски, угрожающие историко-культурному наследию во время землетрясений.

Это заявление Джованни Боккарди удивило мэра Гюмри. Самвел Баласаян ожидал, что представители ЮНЕСКО приехали в связи с вопросом включения Гюмри в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джованни Боккарди поспешил развеять озабоченность мэра, подчеркнув, что их изучение также может стать очень важным документом для включения в список всемирного наследия.

«Когда номинационный пакет будет представлен Комитету всемирного наследия, к нему должны быть также приложены технические документы, в которых представлено, как государство должно заботиться об историческом наследии. И наш визит в основном связан с тем, как можно защитить памятники от опасности землетрясения, что будет очень важным компонентом в номинационном пакете», - отметил он.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены представляющие наибольшую ценность для человечества памятники. В список от Армении включены монастыри Ахпат и Санаин, Кафедральный собор Эчмиадзина, монастырь Гегард. В список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО также входят музыка дудука, армянское искусство хачкаров, эпос Давид Сасунский и лаваш.

Джованни Боккарди объяснил, какая существует процедура. Сначала Армения должна включить Гюмри в свой предварительный список, затем подать заявку в ЮНЕСКО. А для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО существует 10 критериев. Боккарди отметил, что они могут также помочь мэрии в подготовке пакета, необходимого для включения в предварительный список ЮНЕСКО. В любом случае, их изучение важно для начала процесса.

Мэр поинтересовался, сколько времени длится весь процесс. Представители ЮНЕСКО пояснили, что это длительный процесс, который может занять несколько лет..

«Мне так и объяснили, что в лучшем случае это может продлиться четыре года», - сказал мэр.

Итальянские специалисты отметили, что Гюмри действительно богат историко-культурными зданиями, но Джованни Боккарди затруднился четко ответить на вопрос о том, будет ли Гюмри в конечном итоге включен в список ЮНЕСКО.

«Это очень трудный вопрос, и я в данный момент не стану давать какого-то конкретного ответа, потому что всего один день нахожусь в Гюмри. Когда представляется номинационный пакет, решение выносит Межправительственная комиссия по всемирному наследию, состоящая из 21 члена. Мое личное мнение таково, что Гюмри богат историко-культурным наследием, колоритом, особенностями», - отметил Боккарди.

Особое впечатление на специалистов произвел построенный в 19-ом веке дом Дзитохцянов, который в настоящее время является Музеем народной архитектуры и городского быта Гюмри. Здание музея входит в состав заповедника Кумайри, насчитывающего около 1200 зданий и строений. Большинство из них нуждаются в восстановлении. В свое время заповедник Кумайри был включен в список 100 находящихся под угрозой исчезновения зданий Всемирной организации по охране памятников, однако, по сути, ни одно здание так и не было отремонтировано.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян осенью прошлого года во Франции на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азула предложил включить Гюмри в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО уже включены 250 городов.