Это вулканическая гора, невозможно на каждый водный путь поставить замок - Назели Варданян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел совещание по вопросу Амулсарского золотоносного рудника, в котором приняли участие также представители компании «Лидиан». Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

Пашинян, в частности, сказал: «Меня интересовали возможные этапы спланированного процесса – ощутимо, возможные методы управления возможными рисками и имеющиеся у правительства рычаги. Мы продолжаем работать над этой крайне важной темой».

В другой своей записи в Facebook премьер сообщил, что аппарат правительства сегодня направляет в Министерство охраны природы заключение международной компании «ЭЛАРД» (Advanced Resources Development (ELARD)), проведшей по заказу правительства экспертизу Амулсарского рудника, чтобы выяснить, есть ли в заключении данные, которые, согласно законодательству Армении, вызывают необходимость в проведении новой Оценки воздействия на окружающую среду для эксплуатации Амулсарского рудника.

О необходимости новой экспертизы ранее заявили экологи.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн юрист-эколог Назели Варданян сказала, что без заключения новой экспертизы разрешать эксплуатацию рудника незаконно. Варданян напоминает, что после получения заключения экспертизы в 2016 году компания «Лидиан Армения» в течение одного года, как это предусматривается законом, не ввела рудник в эксплуатацию.

«В 7-й части статьи 20 закона «Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе» отмечается, что заключение экспертизы теряет силу, если осуществление предусмотренной деятельности не начинается в течение одного года после выдачи экспертного заключения. Заключение было выдано 20 апреля 2016 года, а 20 апреля 2017 года оно потеряло силу, следовательно, без новой экспертизы компания не может осуществлять какую-либо деятельность в Амулсаре», - сказала Варданян.

Следственный комитет сегодня вновь опубликовал позицию «Лидиан Армения относительно экспертизы Амулсара. В распространенном сообщении отмечается, что компания «Лидиан Армения» возлагает на себя обязательство, что неочищенные контактные воды с территории Амулсарского рудника не будут выпускаться в окружающую среду.

Между тем, юрист-эколог Назели Варданян считает невозможным управление утечкой воды: «Это вулканическая гора, и там есть столько дыр и столько подземных путей, что когда идет дождь и тает снег, через все эти дыры эта вода просачивается в наш водосборный бассейн, и там на каждый водный путь невозможно поставить замок и контролировать, сколько литров туда ушло. Поэтому то, что говорится, это абсурд».