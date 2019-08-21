Глава «Санитек» обуславливает ситуацию с вывозом мусора плохим состоянием дороги к Нубарашенской свалке

Директор занимающейся вывозом мусора в Ереване компании «Санитек» Николас Тавил считает причиной ухудшения работы компании плохое состояние дороги, ведущей к мусорной свалке в Нубарашене.

В интервью телекомпании «Шант» ливанский бизнесмен сообщил, что их мусоровозы из-за этого ломались, в ноябре прошлого года они направили мэру Еревана Айку Марутяну письмо о том, что в таких условиях они смогут работать максимум три-четыре месяца.

«В контракте отмечается, что обязанностью мэрии является обеспечить компанию соответствующей свалкой. В 2014 году была программа, которая должна была стартовать с целью восстановления или создания новой мусорной свалки. Три или пять месяцев назад был объявлен тендер, в котором приняли участие самые разные компании. Кто и как должен отремонтировать мусорную свалку? До сих пор никто для этого не назначен. У нас есть ряд фотографий новых мусоровозов мэрии, которые также имеют проблемы в Нубарашене», - сказал Тавил.

По словам бизнесмена, они разработали план с целью избежать проблемы с вывозом мусора и представили его в мэрию. Но когда правительство приняло решение создать общинное предприятие по вывозу мусора и приобрести мусоровозы, их планы пошли прахом. По утверждению Николаса Тавила, если сейчас «Санитек» и мэрия начнут сотрудничать, то смогут справиться с задачей, однако городские власти этого не хотят и, как он говорит, крадут их работников.

«Они идут к нашим работникам и говорят: «Знаете, «Санитек» очень скоро закроется, приходите работать к нам, так будет лучше»», - сказал Тавил.

Он считает, что лучше работать вместе, а мэрия заверяет, что благодаря привезенным ею машинам проблема скопившегося в городе мусора решается. Об этом в Воскресной аналитической программе Азатутюн ТВ заявил вице-мэр Еревана Айк Саргсян.

Вице-мэр добавил, что сейчас на улицах столицы работает только половина из числа заказанных машин. «Если весь наш заказ будет доставлен, число наших мусорных контейнеров будет пополнено и размещено в соответствующих точках, мы станем свидетелями полного решения проблемы с вывозом мусора», - сказал Саргсян.

Что же касается перспективы дальнейшего сотрудничества с «Санитек», о чем говорит директор компании, то вице-мэр отметил, что их доверие к этой компании исчерпано. «Компания «Санитек» неоднократно демонстрировала нам те качества управления, которые убеждают нас до сих в том, что компания «Санитек» не может быть надежным партнером в этой сфере», - сказал Айк Саргсян.