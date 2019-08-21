«Все рудники нужно привести к такому стандарту» - геолог об Амулсаре

«То, что планирует компания «Лидиан», является новой культурой в горнодобывающей промышленности», - говорит заместитель директора Института геологических наук Национальной академии наук Лилит Саакян.

«Действительно, все рудники нужно привести к такому стандарту», - считает она.

В прошлом году приказом премьер-министра была создана комиссия по изучению ситуации, сложившейся в сфере горнодобывающей промышленности. Кандидат геологических наук Лилит Саакян была привлечена к этим работам, она говорит, что они изучили только Амулсар и она дала положительное заседание. Она убеждена, что риски эксплуатации рудника можно нейтрализовать.

«Существуют новые методы управления, с помощью которых возможно сократить эти риски, минимизировать их, - говорит Саакян. - То есть, это больше политический вопрос. Если государство нуждается в экономическом усилении, если это будет способствовать развитию экономики республики, однозначно рудники должны эксплуатироваться».

Противоположного мнения придерживается директор Института химической физики Сейран Минасян. Два года назад он совершил 8 экспедиций в Амулсаре, образцы отправил в Великобританию на изотопное исследование. Он говорит, что полученные ответы не очень отличаются от ответов компании «Лидиан», но заключение другое. У ученого нет никаких сомнений в том, что экосистема рек Воротан и Арпа сильно пострадает, он уверен, что загрязнение вод будет невозможно контролировать.

«Постепенно это воздействие увеличится, и мы потеряем реки Воротан и Арпа в их нетронутом виде, а туннель рухнет», - говорит Минасян.

Ученый удивляется, когда слышит обещания об управлении водами, он говорит, что будь то последняя или предпоследняя технология, есть физика и есть химия, вода капает и должна стекать вниз.

«А как вы себе представляете: вы осуществляете горнодобывающую деятельности почти на 2000 гектарах и все это покрываете, сохраняете… такого нет, существует реальная природа, естественные процессы. Хотите увидеть, что будет с этим участком через 58 лет, поезжайте сейчас в Степанаван, в село Арманис, посмотрите и возвращайтесь», - добавляет он.

По утверждению Сейрана Минасяна, как только рудник будет открыт, загрязнение окружающей среды станет неизбежным.