Правительство уже просчитывает положительные стороны экономического влияния эксплуатации Амулсара

В то время как экологи настаивают на том, что эксплуатация Амулсарского золотого рудника окажет негативное влияние на окружающую среду, в правительстве, объявившем горнодобывающую промышленность неприоритетной отраслью, просчитывают положительные стороны экономического влияния эксплуатации рудника.

По словам заместителя министра экономики Авака Аванесяна, до ввода рудника в эксплуатацию компания «Лидиан Армения» собирается инвестировать 130 млн долларов. Компания уже инвестировала 350 млн долларов. В Министерстве уверены, что в случае эксплуатации Амулсара результаты будут заметны также в валовом внутреннем продукте.

«По нашим оценкам, объемы производства в первые годы составлят примерно 250 млн долларов. Это означает, что прямое влияние на ВВП составит 1%. А косвенное влияние, которое мы также рассчитываем, составляет в среднем около 1,4%», - отметил замминистра.

В Министерстве экономики убеждены, что эксплуатация Амулсарского рудника окажет однозначно положительное влияние на экономику. Также в ведомстве говорят о новых рабочих местах. По словам Авака Аванесяна, предполагается, что откроются порядка 750 рабочих мест и связанные с рудником новые компании.

«А мультипликативный эффект будет в пределах 4-5 единиц. Это означает, что для каждого рабочего места создается 4-5 дополнительных рабочих мест», - сказал он.

В министерстве уже подсчитали, что если Амулсар будет действовать, компания «Лидиан Армения» войдет в список 1000 крупнейших налогоплательщиков. «Предполагается, что программа, компания ежегодно будет выплачивать налог в размере 45-50 млн долларов США, большая часть которого будет в виде роялти и налога на прибыль», - сказал замминистра экономики.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Айк Геворкян, который выступает за эксплуатацию Амулсарского рудника, убежден, что рудник окажет большое экономическое влияние, но также спешит отметить, что и в условиях снижения роста в горнодобывающей промышленности в прошлом году был зарегистрирован экономический рост.

«В условиях снижения роста в горнодобывающей промышленности выросла перерабатывающая промышленность. И у нас в целом был заметный рост в промышленности. Это показывает, что наша экономика может развиваться также без роста в горнодобывающей промышленности», - сказал Геворкян.

На вопрос, если и без горнодобывающей промышленности возможно обеспечить экономическое развитие, в таком случае почему правительство, которое объявило горнодобывающую промышленность неприоритетной отраслью, больше выступает за эксплуатацию рудника, депутат ответил, что неэксплуатация рудника может дорого обойтись правительству.

«Это в первую очередь судебная волокита и те судебные процессы, которые будут начаты против Армении, страна может быть подвергнута довольно суровым санкциям: сотни миллионов компенсаций, штрафы, проценты, неполученные прибыли и прочее и прочее», - сказал он.

«Лидиан Армения» пока никак не комментирует вопрос о том, будет ли компания делать другие обещанные инвестиции в случае эксплуатации рудника и какую прибыль будет получать компания в годовом разрезе.

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника еще в 2016 году, заявив тогда, что инвестирует более 400 млн долларов.