«Мы совершили бархатную революцию, чтобы у нас было правосудие» - Сейран Сароян

Бывший депутат от Республиканской партии, генерал Сейран Сароян впервые после революции провел пресс-конференцию, которая прошла во дворе его особняка.

Генерал был возмущен последними сообщениями в средствах массовой информации о том, что несколько дней назад в его доме, как написали в СМИ, произошла воровская разборка, полицейские провели операцию, а он сбежал из дома.

Журналисты, пользуясь случаем, задавали Сарояну вопросы о его друге, бывшем депутате и отставном генерале Манвеле Григоряне, находящемся под арестом. Он сказал, что никогда не посещал того в тюрьме.

Когда в особняке Манвела Григоряна было обнаружено посланное солдатам продовольствие, Сароян на брифинге с журналистами сказал о своем близком друге: «Как можно было опуститься от героя до ворующего тушенку?». Сегодня он сказал, что преодолел пережитый в те дни шок, реальность выяснится в суде. «Тогда не только я, все видели эти письма, все были на эмоциях, в шоке. Но теперь есть люди, которые открыто говорят: давайте сначала поймем, откуда это там оказалось», - сказал он.

На вопрос одного из журналистов, считает ли он, что Манвел Григорян будет оправдан, Сароян ответил: - «Я что судья Мацо? Откуда мне знать, что у судьи в голове. Мы совершили бархатную революцию, чтобы у нас было правосудие, так ведь?»

На вопрос, он тоже участвовал в революции, генерал ответил: «А где же я был?»

Поясняя, почему он настаивает на освобождении Манвела Григоряна, Сейран Саргсян подчеркнул: «Чтобы вдруг этот человек не умер в тюрьме и мы не опозорились на весь мир». Он добавил, что Манвел Григорян не сможет сбежать из страны, если выйдет из-под стражи и будет находиться дома.

На напоминание о том, что находящиеся в розыске обвиняемый по делу «1 марта» бывший министр обороны Микаэл Арутюнян, бывшие депутаты от РПА Мигран Погосян и Арам Арутюнян и бывший руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян покинули страну и не вернулись, генерал ответил: «Уехали и не вернулись… одно дело - сбежать, другое дело - уехать и не вернуться».

Сароян посетовал на то, что некие силы занимаются дискредитацией известных людей, генералов. Журналисты поинтересовались, имеет ли он в виду генерала ВС Нагорного Карабаха Самвела Карапетяна, и на помнили о показаниях последнего по делу «1 марта» о том, что в феврале-марте 2008 года из разных подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха в Ереван были доставлены около 700 военнослужащих, в их числе снайперы, командиром которых был он сам.

«Мы что из Америки приехали?... в тот день все мы видели, все были в Ереване, - ответил генерал. – Зачем друг друга обманывать? А вы где были, тогда всего этого не замечали?»

Сейран Сароян похвалил правительство Никола Пашиняна, сказав, что в стране установлен порядок. Он заверил, что не беспокоится о том, что станет фигурантом какого-либо уголовного дела. Сароян согласился с утверждением о том, что при прежней власти армия разграблялась.

Он заявил, что свой роскошный и огромный особняк унаследовал от отца.