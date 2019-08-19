Сбрасываемые в Севан сточные воды могут нанести больший ущерб, чем эксплуатация рудника – Ален Симонян

После почти трехчасовой встречи премьер-министра Никола Пашиняна с депутатами правящей фракции «Мой шаг» вице-спикер Национального собрания Ален Симонян заверил, что если эксплуатация Амулсарского золотого рудника нанесет озеру Севан и Джермуку даже 0,1% ущерба, то рудник эксплуатироваться не будет.

«Ничего нового, о чем бы раньше не говорилось, но теперь произойдет, невозможно и такого не будет. И на предвыборном этапе, и в течение всего этого периода было сказано следующее: если будет хотя бы 0,1% сомнения в том, что Джермук и озеро Севан от этогопострадают, этот рудник эксплуатироваться не будет. Важна Республика Армения, важен высокий уровень экологической защиты», - сегодня сказал журналистам Симонян.

На замечание Радио Азатутюн о том, может ли какой-либо рудник быть полностью безопасен и не оказывать негативного влияния на окружающую среду, вице-спикер парламента ответил: «У меня есть большие сомнения в том, что существующие в Ереване 16-этажные здания абсолютно безопасны. У меня есть большие подозрения в том, что те сточные воды, которые сегодня впадают в озеро Севан, могут нанести и наносят гораздо больший ущерб, чем то, о чем мы говорим… Знаете что, нет надобности придумывать или искать что-то новое. Есть факт: идем и проверяем, смотрим, нанесет вред или нет? Если не нанесет, позволяем работать, если нанесет вред, однозначно не разрешаем работать».

В ответ на следующий вопрос Радио Азатутюн, нет ли опасений, что в результате эксплуатации Амулсарского рудника рейтинг власти снизится, Симонян сказал: «У меня есть опасение, что когда какие-то люди, какая-то группа берет на себя процесс управления страной, она также должна взять на себя ответственность. Если ты говоришь, что у нас есть рудник, риски управляемы, и мы не наносим вред природе, почему теперь я не должен эксплуатировать этот рудник?»

На вопрос, будет ли услышан голос протестующих жителей региона, Ален Симонян ответил: «Если бы он не был услышан, сразу было бы принято решение, не было бы обсуждений. Конечно, он услышан, раз премьер-министр идет и беседует с этими людьми, принимает этих людей по данному вопросу».

Вице-спикер НС затруднился сказать, лично он за или против эксплуатации Амулсарского рудника: «Я не могу ничего сказать, потому что мои профессиональные возможности не позволяют мне сделать это. Смотрите, когда мы болеем, мы идем к врачу, и врач говорит: есть небольшое ожирение печени, есть небольшие проблемы. Я работаю с прессой и представляю ту ситуацию, которая есть. Я не сформулировал свою личную позицию по этому вопросу, потому что моих профессиональных знаний и информации на этом этапе не достаточно».

Он добавил, что у всех есть одно опасение: не дай бог, не ошибиться.

На вопрос, если бы годы назад они были у руля власти, разрешили бы эксплуатацию этого рудника, Симонян ответил: «Я не уверен, что если повернуть время вспять, мы бы пошли на все это. Я выражаю свое личное мнение, не приписывайте его никому другому».

Отметим, что в правящей фракции «Мой шаг» мнения по этому поводу расходятся. Некоторые депутаты фракции, в том числе председатель комиссии НС по территориальному управлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды Вараздат Карапетян, высказались против эксплуатации рудника.