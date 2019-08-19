Вооруженные силы Армении на севере Тавуша взяли под контроль территорию стратегического значения

Вооруженные силы Армении в северной части Тавушской области взяли под контроль территорию стратегического значения. В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что не может сообщить подробности, однако это не означает, что армянская сторона не улучшает свои позиции.

«Я официально сказал и сейчас повторяю, что мы не столь уж заинтересованы в распространении информации о взятии территорий или изменении позиций – где, сколько и прочее, это не так уж совпадает с тактикой наших действий. Мы делам свою работу молча, что даст реальное преимущество военным во время боевых действий, и это мы делаем не для того, чтобы об этом заявлять, особенно не для пиара, - сказал Ованнисян и продолжил: - Когда возникнут какие-то особые ситуации, об этом, возможно, будет проинформировано или продемонстрировано. Это постоянный процесс, мы осуществляем это на всех участках. Просто в последнее время Азербайджан пытался получить дивиденды в тавушском направлении, поэтому эти новости стали достоянием общественности. Это также люди, которые владели внутренней информацией, понимали, что у нас был раненый, был определенный рост напряженности и прочее, и, естественно, подобные ситуации просто так не происходят».

На вопрос Радио Азатутюн, что за территории стратегического значения уже находится под нашим контролем, пресс-секретарь Минобороны ответил: «Ну, для второстепенных территорий мы, естественно, не пытаемся напрягать силы, а если пытаемся это сделать, значит, это территории, которые важны для нас. О месте, размере, значеним и прочем в данный момент официально не может быть объявлено».

На замечание, что, к примеру, в материале телекомпании «Шант», кажется, было подтверждено, что речь идет о газопроводе, об участке межгосударственной дороги, проходящей через Тавуш, который был под прицелом азербайджанцев, Ованнисян ответил: «Я всего лишь дал такой же ответ на вопрос, какой даю Вам сейчас».

Относительно того, будет ли теперь безопаснее проезжать по известной дороге в Тавуше, пресс-секретарь Минобороны сказал: «Я не знаю, о какой территории вы говорите, на саомм деле в тавушком направлении у нас есть пара участков, где была определенная опасность, и в свое время были построены объездные дороги, чтобы нейтрализовать эту опасность. Я думаю, что если даже где-то уменьшить или нейтрализовать эту опасность, тем не менее, все еще на Тавушском участке есть места, где дороги уязвимы для огня противника, и я бы не советовал людям думать, что все эти участки уже безопасны, и подвергать себя опасности, передвигаясь в этом направлении».

В социальных сетях, в частности, депутаты от правящего блока и аналитики сообщают о переходе под контроль армянской стороны десятков гектаров территории на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сегодня написал в Facebook: «Село Чинари больше не смогут обстреливать. Безопасность газопровода, входящего в Армению, также обеспечена. Слава армянскому солдату! Слава армянской армии».

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А спустя некоторое время Арцрун Ованнисян в той же соцсети написал: «ВС РА каждую минуту работают, постоянно бдительны, однако Минобороны РА не хочет много говорить об этом и как всегда предпочитает оставаться сдеражанным. Улучшение позиций - это постоянный процесс. Слава армянскуой армии!»

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о состоявшейся накануне в Москве встрече министров обороны Армении и России и возможных поставках нового российского вооружения в ближайшее время, Ованнисян сказал: «По части вооружения, как недавно заявил министр обороны, у нас есть очень четкие договоренности, мы к концу этого года ожидаем партию новейшего оружия, боеприпасов, запчастей и прочего, и это, по сути, постоянный процесс. Иногда эти процессы уменьшаются или увеличиваются с точки зрения объема, но никогда не прекращаются, потому что повышение боеспособности наших Вооруженных сил предполагает постоянное военно-техническое комплектование».