Обзор прессы за 16 августа

1in.am пишет: «Адвокат второго президента Армении и обладающего званием Героя Арцаха Роберта Кочаряна Ованес Худоян заявил, что освобожденные территории Арцаха [Нагорного Карабаха –ред.] не могут считаться частью Республики Арцах априори, следовательно, привезенные в Ереван в феврале-марте 2008 г. силы не могут быть вооруженными силами Республики Арцах. Подобное заявление адвокат, естественно, не мог сделать без согласия Кочаряна, поэтому мы уверенно утверждаем, что второй президент перешел Рубикон, иными словами, оказался в том положении, когда уже выступает с заявлениями, угрожающими национальной безопасности. Подобное заявление можно услышать, например, из Баку, который периодически ставит под сомнение границы Арцаха… Заявление защитника Роберта Кочаряна является опасным проявлением политического шкурничества. Ради узких личных интересов невозможно было нанести более сильного удара по суверенитету и субъективности Арцаха. Кочарян в годы своего президентства именно так отнесся к Арцаху: он посчитал, что такого субъекта не существует, более того, вытесненный из переговорного процесса Арцах превратился в объект переговоров…Фактически, защитник Кочаряна признает, что вооруженные силы были использованы, иными словами, признает факт свержения конституционного строя, однако дискуссия разворачивается в ложной плоскости, которая с правовой точки зрения нелепа, а в политическом плане опасна, поскольку интересы армянской стороны подчиняются личным амбициям Кочаряна».

Lragir.am пишет: «В Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] началась предвыборная кампания на муниципальных выборах, и уже известны кандидаты в мэры Степанакерта. Агитация началась, но она резко отличается от всех прежних кампаний отсутствием «фактора власти». Привыкшие к тому, что за кандидатами стоят те или иные влиятельные персоны от власти, степанакертцы долго пытались выяснить, кого поддерживает Бако Саакян и другие. Потом стало ясно, что в Арцахе произошла своеобразная революция. Здесь не свергли власть, ее просто заставили отказаться от политической монополии… Стартовые условия у всех одинаковые, как на муниципальных выборах, так и на предстоящих весной будущего года президентских и парламентских выборах…После «революции» власть в Арцахе сузилась до рамок надзора за правопорядком и работой государственного механизма. Это «идеальные» условия для выборов, которые впервые за много лет пройдут в условиях отсутствия политической монополии».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Мы, граждане (и, я надеюсь, мэрия), не можем мириться с тем, что в Ереване периодически возникают горы мусора. Проблема, на мой взгляд, возникла в связи со сменой системы, о чем у меня уже был повод писать. Старая система была основана на «черном» обороте денег, и возможные бреши закрывались теневыми соглашениями. Теперь все должно быть открыто и прозрачно, и это, по крайней мере, некоторый период, будет создавать проблемы. Я вижу некоторое сходство с проблемой «АрменТел». Эта компания тоже не хотела отказываться от своей монопольной позиции, и понадобился довольно длительный правовой процесс… В целом, мэрия, после ликвидации «бреши» на этом этапе, должна приступить к комплексной программе по вывозу мусора, которая будет включать в себя не только мусорные баки и мусоровозы, но также и такие элементы, как захоронение отходов, переработка мусора, сортировка мусора и… культура граждан… Премьер-министр дал указание дорожной полиции жестко штрафовать тех, кто выбрасывает окурки сигарет из окон автомашин. Интересно, сколько людей будут оштрафованы в течение года?»